19 червня у Шевченківському суді міста Києва відбулося чергове засідання у справі полковника Романа Червінського. Розглянувши клопотання прокуратури, суд продовжив термін тримання під вартою Червінського на 1 місяць — до 21 липня. За рішенням суду, засідання проходило у закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Приховати ганьбу прокуратури — єдина причина того що, засідання у справі Романа Червінського, якого безпідставно звинувачують, відбувається у закритому режимі. Вони закривають засідання, щоб суспільство не знало, яка ганьба тут відбувається. Але все одно, вся інформація буде донесена, всі документи, які прокуратура надає — вони не мають ніякої секретності", — сказав адвокат Романа Червінського Віктор Василюк.

За словами Василюка, суд задовольнив клопотання про допит головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Зараз ми намагаємось додзвонитись до штабу. Щоб Залужний прибув на засідання суду і дав показання. Ми з ним до цього розмовляли, й він обіцяв дати правдиві покази у цій справі", — сказав Віктор Василюк.

Інший адвокат Сергій Лисенко вважає, що суд вирішив проводити засідання у закритому режимі, щоб не допускати туди пресу.

"В черговий раз обвинувачення не надало жодних доказів, жодних підстав, для чого потрібно додатково затримувати і тримати Романа під вартою", — сказав захисник, коментуючи рішення про продовження арешту підозрюваному.

За його словами, суд не взяв до уваги тих обставин, що мати Червінського на сьогоднішній день втратила зір, дружина отримала інвалідність, на його утриманні троє дітей. "Жодних цих обставин судом до уваги взято не було", — каже захисник.

Арешт Романа Червінського продовжили до 21 липня. Як пояснив адвокат, оскільки продовжено термін досудового розслідування до 3-х місяців, і суд не має права збільшити цей строк (утримання під вартою – ред.) більше, ніж строк досудового розслідування.

За словами Сергія Лисенка, на рішення суду сторона захисту подаватиме апеляцію.

Прокурор коментувати засідання суду відмовився.

25 квітня у Шевченківському районному суді Києва Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Що відомо про обстріл "Канатового"

23 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Кіровоградщині, зокрема і по аеродрому Канатове. За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, 23 липня 2022 року загинули двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий. Поранили 19 людей.

За матеріалами слідства, російська армія обстріляла аеродром через самовільні дії українських військових.

За даними слідства, колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операцій Роман Червінський був одним із групи людей, які вирішили заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

У результаті російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу збройним силам РФ обстріляти летовище.

За словами речника СБУ, діяв Червінський попри заперечення проводити цю операцію СБУ та без згоди відповідних державних органів.

21 квітня Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Передбачене покарання – позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський — один із розвідників, які організовували операцію із затримання російських бойовиків групи "Вагнер".