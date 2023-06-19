18 червня у селищі Черняхів Житомирського району рятувальники дістали з водойми тіло 65-річного чоловіка. Про це Суспільному розповів пресофіцер обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Павло Франчук.

За його словами, поліцейські звернулися до рятувальників по допомогу близько сьомої години вечора 18 червня.

"Подія трапилася на місцевому ставку. На місці рятувальники встановили, що тіло знаходиться на поверхні води на відстані 30 метрів від берега. На гумовому човні вони дісталися до нього та, зачепивши загиблого за одяг, підтягнули до берега. Загиблим виявився 65-річний місцевий мешканець", – розповів Павло Франчук.

Остаточні обставини встановлюють правоохоронці.

Раніше Суспільне повідомляло, що 10 червня на дитячому пляжі у житомирському Гідропарку під час купання раптово помер літній чоловік. Також 31 травня під час відпочинку на річці Виспа в селищі Романів потонули двоє чоловіків.

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