На Черкащині протягом тижня у пів сотні людей виявили кишкову інфекцію

У Черкаській області з 9 по 15 червня зареєстрували пів сотні випадків захворювань на гострі кишкові інфекції. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення – 4,32, що на 35,1% вище, ніж за аналогічний період минулого року, розповів Суспільному головний санітарний лікар області Володимиро Папач.
На територіях об’єднаних територіальних громад на гострі кишкові інфекції захворіли:
- у Черкаському районі 21 людина (інтенсивний показник – 3,62 на 100 тис. населення),
- Уманському – 21 (8,49 на 100 тис. нас.),
- Звенигородському – 3 (1,55 на 100 тис. нас.),
- Золотоніському – 5 (3,69 на 100 тис. нас.).
Які захворювання виявляли:
- гастроентероколіти невстановленої етіології складали 50%,
- гастроентероколіти встановленої етіології – 40%,
- сальмонельоз – 10%.
Серед гастроентероколітів у 25% причиною були ротавіруси, зауважив лікар.
"Випадки сальмонельозу реєстрували на території Іркліївської, Маньківської, Уманської, Смілянської, Черкаської територіальних громад, а випадки ротавірусної інфекції – Драбівської, Канівської, Уманської територіальних громад", – деталізував Володимир Папач.
Як уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій — поради лікаря:
- дотримуватись елементарних правил особистої гігієни та слідкувати, щоб це робили діти;
- вживати безпечну питну воду та їжу, дотримуватися технології приготування страв та умов їх зберігання;
- ретельно мити свіжі овочі, ягоди та фрукти.
Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України