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На Черкащині протягом тижня у пів сотні людей виявили кишкову інфекцію
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На Черкащині протягом тижня у пів сотні людей виявили кишкову інфекцію

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На Черкащині протягом тижня у пів сотні людей виявили кишкову інфекцію
Суспільне: Черкаси

У Черкаській області з 9 по 15 червня зареєстрували пів сотні випадків захворювань на гострі кишкові інфекції. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення – 4,32, що на 35,1% вище, ніж за аналогічний період минулого року, розповів Суспільному головний санітарний лікар області Володимиро Папач.

На територіях об’єднаних територіальних громад на гострі кишкові інфекції захворіли:

  • у Черкаському районі 21 людина (інтенсивний показник – 3,62 на 100 тис. населення),
  • Уманському – 21 (8,49 на 100 тис. нас.),
  • Звенигородському – 3 (1,55 на 100 тис. нас.),
  • Золотоніському – 5 (3,69 на 100 тис. нас.).

Які захворювання виявляли:

  • гастроентероколіти невстановленої етіології складали 50%,
  • гастроентероколіти встановленої етіології – 40%,
  • сальмонельоз – 10%.

Серед гастроентероколітів у 25% причиною були ротавіруси, зауважив лікар.

"Випадки сальмонельозу реєстрували на території Іркліївської, Маньківської, Уманської, Смілянської, Черкаської територіальних громад, а випадки ротавірусної інфекції – Драбівської, Канівської, Уманської територіальних громад", – деталізував Володимир Папач.

Як уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій — поради лікаря:

  • дотримуватись елементарних правил особистої гігієни та слідкувати, щоб це робили діти;
  • вживати безпечну питну воду та їжу, дотримуватися технології приготування страв та умов їх зберігання;
  • ретельно мити свіжі овочі, ягоди та фрукти.

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