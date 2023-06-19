На Черкащині протягом тижня у пів сотні людей виявили кишкову інфекцію

У Черкаській області з 9 по 15 червня зареєстрували пів сотні випадків захворювань на гострі кишкові інфекції. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення – 4,32, що на 35,1% вище, ніж за аналогічний період минулого року, розповів Суспільному головний санітарний лікар області Володимиро Папач.

На територіях об’єднаних територіальних громад на гострі кишкові інфекції захворіли:

у Черкаському районі 21 людина (інтенсивний показник – 3,62 на 100 тис. населення),

Уманському – 21 (8,49 на 100 тис. нас.),

Звенигородському – 3 (1,55 на 100 тис. нас.),

Золотоніському – 5 (3,69 на 100 тис. нас.).

Які захворювання виявляли:

гастроентероколіти невстановленої етіології складали 50%,

гастроентероколіти встановленої етіології – 40%,

сальмонельоз – 10%.

Серед гастроентероколітів у 25% причиною були ротавіруси, зауважив лікар.

"Випадки сальмонельозу реєстрували на території Іркліївської, Маньківської, Уманської, Смілянської, Черкаської територіальних громад, а випадки ротавірусної інфекції – Драбівської, Канівської, Уманської територіальних громад", – деталізував Володимир Папач.

Як уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій — поради лікаря:

дотримуватись елементарних правил особистої гігієни та слідкувати, щоб це робили діти;

вживати безпечну питну воду та їжу, дотримуватися технології приготування страв та умов їх зберігання;

ретельно мити свіжі овочі, ягоди та фрукти.

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