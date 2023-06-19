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У Луцьку для безпеки комунальників придбали нове обладнання. Скільки воно коштує
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У Луцьку для безпеки комунальників придбали нове обладнання. Скільки воно коштує

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У Луцьку для безпеки комунальників придбали нове обладнання. Скільки воно коштує
Нове обладнання, яке придбали луцькі комунальники, червень 2023. Фото: КП "Луцькводоканал"

Комунальне підприємство "Луцьководоканал" придбало спеціалізоване обладнання для захисту працівників під час виконання аварійних робіт, – розповіла Суспільному речниця підприємства Ольга Федоренко.

Вартість чотирьох модулів, завдання яких не допустити обвал та зсув ґрунту – 700 тисяч гривень.

Зі слів речниці, придбання нового обладнання не пов'язане із нещасним випадком на вулиці Гордіюк у Луцьку, де 9 червня через обвал траншеї під землею опинилися двоє працівників.

"У нас ускладнилися аварійні ситуації. Частіше доводиться ліквідовувати аварії, при яких руйнуються колектори, або на великій глибині утворюються пориви. Тому придбали таке обладнання", – сказала Ольга Федоренко.

Як зазначили на підприємстві, модулі також мають пришвидшити виконання аварійних робіт.

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