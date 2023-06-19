У Салтівському районі Харкова на понад два місяці закриють для проїзду провулок

З 20 червня у Харкові буде закритий для проїзду транспорту провулок Іскринський у Салтівському районі.

Про це повідомила пресслужба "Харківських теплових мереж".

На провулку комунальники замінюватимуть тепломагістраль, тому на час робіт рух на ділянці від вулиці Іскринської до вулиці Святодухівської буде закритим.

Закінчити роботи у "ХТМ" планують до 1 вересня.

"Під'їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений", — йдеться у повідомленні.

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