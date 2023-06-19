На війні поліг випускник педуніверситету з Харкова

Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди 19 червня повідомив про загибель на війні випускника Олексія Борща.

47-річний захисник був випускником історичного факультету, родом з Борщівки на Балаклійщині, йдеться у повідомленні.

"Ми пам’ятаємо Олексія завжди усміхненим, життєрадісним, небайдужим до бід оточення. Надзвичайно сумно, коли цей світ залишають люди, які так і не встигли його як слід побачити", — повідомили в університеті.

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