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Найбільше здорожчала свинина: як за місяць змінились ціни на Волині
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Найбільше здорожчала свинина: як за місяць змінились ціни на Волині

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За місяць на споживчих ринках області ціни на продукти зросли не суттєво. Найбільше подорожчала свинина. Натомість значно здешевшали курячі яйця, – повідомили в обласному управлінні статистики.

Загалом з початку року ціни на Волині зросли на 2,9 %.

На що зросла ціна

Найбільше подорожчало м'ясо свинини (5,4%). Також у список продуктів, що зросли в ціні, потрапили яловичина та телятина.

Підвищилася вартість овочів (на 5,3%) і фруктів (на 4,4%). Окрім того, фіксують ріст цін на молоко, м'ясо птиці, хліб, кисломолочну продукцію, масло, сметану, цукор, рибу та продукти з риби.

Які продукти подешевшали

Як зазначили в обласному управлінні статистики, на споживчих ринках спостерігається зниження ціни на яйця. Вони здешевшали одразу на 32,3%.

Також зменшилася вартість соняшникової олії (на 1,3%)і макаронних виробів (на 1,1%). До списку також потрапили одяг і взуття, які загалом здешевшали на 1,8%.

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