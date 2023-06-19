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Волинянин – переможець світового турніру зі спортивної ходьби
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Волинянин – переможець світового турніру зі спортивної ходьби

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Волинянин – переможець світового турніру зі спортивної ходьби
Легкоатлет з Волині Іван Банзерук. Фото: Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності

Легкоатлет з Волині Іван Банзерук здобув "золото" на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics, – повідомили на сторінці Національного Олімпійського Комітету України.

Змагання “Загорадська двадцятка” відбулися в словацькому селі Борська Микулаш.

Десятикілометрову дистанцію скороход Іван Банзерук подолав 40 хвилин 37 секунд. З відривом у три секунди волинянин випередив срібного призера, німця Джонатана Гілберта, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.

Що відомо про Івана Банзерука

Іван Банзерук – майстер спорту міжнародного класу. Народився 9 лютого 1990 року в селі Воєгоща, Камінь-Каширського району. Волинянин – член національної збірної команди України, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів і кубків України, переможець та призер Кубків Європи, дворазовий учасник Олімпійських ігор.

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