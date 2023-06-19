Сумчани здобули медалі на міжнародному турнірі з пара-карате

У бельгійському місті Антверпен відбувся п’ятий чемпіонат світу з пара-карате. Команда з Сум виборола на чемпіонаті низку медалей.

"Сумська команда "Вадо Кай" виборола "золото" у номінації "командне ката". Також веземо додому шість "золотих", чотири "срібних" і одну "бронзову" медалі", - розповів президент української федерації карате Вадо Кай Вадим Коломієць.

Чотири "золотих" медалей і одну "срібну" здобула на бельгійському татамі Карина Стегній. "Золото" та три "срібла" везе у Суми Анна Єрмакова. "Золоту" і "бронзову" медалі виборов у Антверпені Артем Суровцев.

Підготували спортсменів до цих стартів тренери Вадим Коломієць, Олена Зацарна та Сергій Павленко.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram