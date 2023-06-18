У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку військополонених із Оленівки

Сьогодні, 18 червня, у Запоріжжі відбувся автопробіг, присвячений пам’яті загиблих та на підтримку полонених в Оленівській колонії.
У заході на 20 автомобілях взяли участь родичі військовополонених та інші містяни.
Організаторка заходу Наталія Максимчук розповідає: обрала для цього символічну дату — 18 червня, коли в Україні відзначають День батька. Адже, через війну, багато дітей їх втратили. Як і її трирічний син, батько якого та чоловік Наталії був важко поранений і захоплений у полон під час теракту в Оленівці на Донеччині.
З 28 липня 2022 року зв’язку з ним немає.
Наталія Максимчук сподівається, що автопробіг приверне увагу світових лідерів країн і вони зможуть повернути додому наших хлопців:
"Коли мій чоловік пішов під час повномасштабного вторгнення, моя дитина ще не вміла балакати. І найбільше бажання було в нього, щоб він зміг поговорити зі своїм сином. Щоб його син зміг сказати йому, як він його любить. Тепер його син говорить, тепер його син виріс".