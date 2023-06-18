У Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку військополонених із Оленівки

Сьогодні, 18 червня, у Запоріжжі відбувся автопробіг, присвячений пам’яті загиблих та на підтримку полонених в Оленівській колонії.

У заході на 20 автомобілях взяли участь родичі військовополонених та інші містяни.

Автопробіг на підтримку військополонених, Запоріжжя, 18.06.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Організаторка заходу Наталія Максимчук розповідає: обрала для цього символічну дату — 18 червня, коли в Україні відзначають День батька. Адже, через війну, багато дітей їх втратили. Як і її трирічний син, батько якого та чоловік Наталії був важко поранений і захоплений у полон під час теракту в Оленівці на Донеччині.

Автопробіг на підтримку військополонених, Запоріжжя, 18.06.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

З 28 липня 2022 року зв’язку з ним немає.

Учасники автопробігу на підтримку військополонених, Запоріжжя, 18.06.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наталія Максимчук сподівається, що автопробіг приверне увагу світових лідерів країн і вони зможуть повернути додому наших хлопців:

Наталія Максимчук з чоловіком та сином. Фото: особистий архів Наталії Максимчук

"Коли мій чоловік пішов під час повномасштабного вторгнення, моя дитина ще не вміла балакати. І найбільше бажання було в нього, щоб він зміг поговорити зі своїм сином. Щоб його син зміг сказати йому, як він його любить. Тепер його син говорить, тепер його син виріс".

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