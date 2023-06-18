ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

ДТП на Волині: п'ятеро людей травмувалися, серед них діти
ДТПАВАРІЯРегіони

ДТП на Волині: п'ятеро людей травмувалися, серед них діти

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Унаслідок зіткнення двох легкових автівок на автодорозі в селі Дачне Луцького району, що сталося в обідню пору 18 червня, травмувалися п'ятеро людей. Про це Суспільному телефоном розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги розповів Станіслав Лінік.

"Це нескладні травми. Усіх п'ятьох доставили в медичні заклади для огляду медиками", – зазначив медик.

З його слів, троє травмованих – діти різного віку. Їх ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні. Двох дорослих госпіталізували для подальшого медичного обстеження в міську клінічну лікарню.

На місці зіткнення двох авто працює слідчо-оперативна група. Відомості за фактом аварії внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані
На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані
Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
У Полтаві повторно розпочали розгляд апеляції у справі водійки Саєнко та велосипедиста Левченка
У Полтаві повторно розпочали розгляд апеляції у справі водійки Саєнко та велосипедиста Левченка
У Житомирі в ДТП травмувалися двоє малолітніх дітей, водій з місця аварії втік
ДТП у Житомирі: двох малолітніх дітей ушпиталили; водія, який втік із місця, знайшли
На початок