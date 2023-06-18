Унаслідок зіткнення двох легкових автівок на автодорозі в селі Дачне Луцького району, що сталося в обідню пору 18 червня, травмувалися п'ятеро людей. Про це Суспільному телефоном розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги розповів Станіслав Лінік.

"Це нескладні травми. Усіх п'ятьох доставили в медичні заклади для огляду медиками", – зазначив медик.

З його слів, троє травмованих – діти різного віку. Їх ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні. Двох дорослих госпіталізували для подальшого медичного обстеження в міську клінічну лікарню.

На місці зіткнення двох авто працює слідчо-оперативна група. Відомості за фактом аварії внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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