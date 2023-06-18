В обласному центрі Волині 18 червня організували благодійний ярмарок "З'їв каші – допоможи ЗСУ нашим" на підтримку військових. Захід триває впродовж дня до 20:00 у Центральному парку імені Лесі Українки, – передає кореспондент Суспільного.

Як розповіла Суспільному волонтерка з Луцька Наталія Жовнірук з команди "Дєдові внучки", на заході організували польову кухню з українськими стравами, солодощами й домашньою випічкою, а також представили вироби ручної роботи, вироби майстрів з гільз тощо.

Волонтерка Наталія Жовнірук. Фото: Суспільне Луцьк

"В нас тут є широкий вибір їжі: від солодкого до солоного, польова кухня — куліш, бограч, деруни, піца, чебуреки. Солодощі на будь-який смак. Також в нас представлені сувеніри — гільзи розмальовані та вирізьблені лазерами. Чемоданчики, патрони — це все передано хлопцями з гарячих точок", – сказала волонтерка.

Домашня випічка – у продажі. Фото: Суспільне Луцьк

Загалом до ярмарку залучили орієнтовно 14 волонтерів. Зі слів Наталії Жовнірук, таку акцію в місті проводять вдруге від початку цього року на підтримку захисників, які воюють на "гарячих" напрямках.

"Дєдові внучки" тримають трофейне РПГ, яке українські воїни здобули в бою, знищивши російських окупантів "Корнет". Фото: Суспільне Луцьк

"Ми недавно придбали автомобіль із попередньої ярмарки і ще доклали кошти, вартість була 340 тисяч. Даний автомобіль – пікап – уже знаходиться за призначенням. Зараз ми також збираємо на автомобіль, будемо дивитися по ситуації. Або купимо антидронову рушницю, або автівку, – сказала волонтерка.

Фото: Суспільне Луцьк

Волонтерка Інна Юнчик, яка долучилася до благодійного ярмарку, розповіла: серед трофеїв, які передали військові з різних напрямків, туби з Бахмута, джавеліна з Донецького напрямку.

Волонтерка Інна Юнчик. Фото: Суспільне Луцьк

З її слів, і предмети виставили на заході.

Світильник із туби до порохових зарядів до американської гаубиці "777". Фото: Суспільне Луцьк

"Дівчата, які з перших днів війни почали волонтерити і разом зібралися. Оскільки на чолі в нас славнозвісний Дєд Волинь, то ми вирішили назвати нашу команду "Дєдові внучки", – зазначила лучанка.

Тубус від Джавеліна. Фото: Суспільне Луцьк

Інна Юнчик зазначила: попри те, що погодні умови сьогодні ярмарку не сприяють, захід не скасовували.

На ярмарку зібралися як дорослі, так діти. Фото: Суспільне Луцьк

"У хлопців війна не закінчується. Не зважаючи на погоду, мусимо працювати. Ми не можемо сидіти в теплій хаті і чекати, поки закінчиться дощ. Все що можна – продаємо, збираємо кошти, донатимо. Мусимо в тилу підтримувати хлопців", – додала волонтерка.

Ярмарок у парку триватиме до 20:00. Фото: Суспільне Луцьк

Заступниця директора луцького ліцею № 26 Наталія Данильчук, яка бере участь у благодійному заході, розповіла, що орієнтовно місяць тому учні школи разом із вчителями почали розмальовувати військові трофеї, намагаючись перетворити їх у витвори мистецтва.

Лучанка Наталія Данильчук. Фото: Суспільне Луцьк

"З перших дні повномаштабної війни школа активно долучилася до волонтерських ініціатив. Донині в школі діє волонтерський центрі "Бджілки": і вчителі, і учні, і батьки, і жителі мікрорайону долучаються до плетіння маскувальних сіток. Беремо участь у таких ярмарках", – говорить освітянка.

Розмальовані дітьми ліцею № 26 гільзи. Фото: Суспільне Луцьк

Захід організували з метою зібрати кошти на автомобіль або антидронову рушницю для бійців, який доставить на передову волонтер Сергій Добродомов, відомий як "Дєд Волинь". Як розповів сам волонтер, військові потребують автівки, тепловізори, біноклі та іншу техніку.

Волинський волонтер "Дєд Волинь". Фото: Суспільне Луцьк

"Все веземо на передній край, стараємося волинякам. Я не можу навіть оцінити цю допомогу. Є такі речі, які можуть служити сутки, а можуть місяць. І треба поповнювати запаси. Хлопці зажди раді приїзду, 90 % там – це знайомі. Хоч і важко їм, і обстріли, і втрати, але бойовий дух сильний, прагнуть хлопці перемоги", – каже волонтер.

Як додав Сергій Добродомов, наступна поїздка з Луцька до бійців на схід запланована на 22 червня. Волонтер везтиме автівку, яка була в ремонті, а також іншу допомогу.

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