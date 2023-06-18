ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури України — Кубраков
G7Вторгнення Росії в УкраїнуІНФРАСТРУКТУРАВійнаПодії

G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури України — Кубраков

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури України — Кубраков
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Фото: Bloomberg / Getty Images

Міністри транспорту держав "Великої сімки" ухвалили декларацію, що засуджує знищення Росією ланцюгів постачання. Також вони погодили підтримку післявоєнного відновлення інфраструктури України.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кубраков, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"За підсумками зустрічі в Японії міністри транспорту держав G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) ухвалили спільну Декларацію, якою засудили руйнування Росією глобальних ланцюгів постачання. Зокрема, це стосується спроб підриву навігації цивільних суден в Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

За словами Кубракова, для пом’якшення наслідків цих дій країни G7 у співпраці з Координаційною платформою донорів підтримає відновлення української транспортної інфраструктури та сприятиме розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

"Повномасштабне вторгнення Росії поставило логістичні виклики не тільки перед Україною, але й перед усім світом. Порушені ланцюжки постачань, перешкоджання навігації в Чорному морі, штучне блокування українського агроекспорту провокують загострення гуманітарних проблем в світі та спричиняють ріст цін на продовольство", — наголосив міністр.

Він зауважив, що Україна та партнери вважають своїми головними завданнями протистояти російській агресії та підтримувати розвиток світової логістики.

Маємо спільне розуміння з державами G7, що підтримка відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України тут є фундаментальною. Без працюючих транспортних шляхів в Україні глобальна архітектура логістики опиниться під загрозою", — пояснив Кубраков.

Він подякував міністрам транспорту G7 за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Впевнений, що спільними зусиллями зможемо вибудувати ефективну логістичну модель, в якій не буде місця Росії, а Україна займе центральну позицію", — підсумував Кубраков.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Президент Володимир Зеленський на саміті G7, 21 травня 2023 рік
"Розбіжність у графіках". В ОП пояснили чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії на саміті G7
Боррель
"Гарний результат G7": Боррель про навчання українських пілотів на F-16
&quot;Ключовий фактор — успіхи на фронті&quot;: дипломат пояснив, від чого залежить подальша підтримка України
"Ключовий фактор — успіхи на фронті": дипломат пояснив, від чого залежить подальша підтримка України
Ядерна безпека, нові санкції проти Росії та тренування українських льотчиків: у Японії завершився саміт G7
Ядерна безпека, нові санкції проти Росії та тренування українських льотчиків: у Японії завершився саміт G7
На початок