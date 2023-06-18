G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури України — Кубраков

Міністри транспорту держав "Великої сімки" ухвалили декларацію, що засуджує знищення Росією ланцюгів постачання. Також вони погодили підтримку післявоєнного відновлення інфраструктури України.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кубраков, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"За підсумками зустрічі в Японії міністри транспорту держав G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) ухвалили спільну Декларацію, якою засудили руйнування Росією глобальних ланцюгів постачання. Зокрема, це стосується спроб підриву навігації цивільних суден в Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

За словами Кубракова, для пом’якшення наслідків цих дій країни G7 у співпраці з Координаційною платформою донорів підтримає відновлення української транспортної інфраструктури та сприятиме розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

"Повномасштабне вторгнення Росії поставило логістичні виклики не тільки перед Україною, але й перед усім світом. Порушені ланцюжки постачань, перешкоджання навігації в Чорному морі, штучне блокування українського агроекспорту провокують загострення гуманітарних проблем в світі та спричиняють ріст цін на продовольство", — наголосив міністр.

Він зауважив, що Україна та партнери вважають своїми головними завданнями протистояти російській агресії та підтримувати розвиток світової логістики.

Маємо спільне розуміння з державами G7, що підтримка відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України тут є фундаментальною. Без працюючих транспортних шляхів в Україні глобальна архітектура логістики опиниться під загрозою", — пояснив Кубраков.

Він подякував міністрам транспорту G7 за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Впевнений, що спільними зусиллями зможемо вибудувати ефективну логістичну модель, в якій не буде місця Росії, а Україна займе центральну позицію", — підсумував Кубраков.