Рятувальники, медики, волонтери Черкащини, як і з інших куточків країни, допомагають долати наслідки російського терору на Херсонщині. До них приєдналися комунальні служби області. Про це розповів Суспільному керівник ОВА Ігор Табурець.

200 фахівців з комунальних підприємств 13-ти областей України ліквідовують наслідки підриву Каховської ГЕС. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття. Приєдналися до відновлення і комунальники Черкащини.

Ігор Табурець

"Самоскиди, навантажувачі, ескаватори, трактори, сміттєвози – три десятка необхідної техніки віддали інші області для відновлення Херсонщини, для відновлення частини України. Роботи дуже багато, але разом все подолаємо. Вдячний кожному за допомогу та участь у ліквідації: Київщина, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Буковина", – йдеться у повідомленні.

Формують окремі бригади енергетиків і газовиків, які відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру Херсонщини.

Ігор Табурець

Ігор Табурець

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