Удари БПЛА на Дніпропетровщині, обстріли прикордоння. Як минула ніч в регіонах

У ніч проти 18 червня та вранці російські війська обстрілювали прикордонні регіони України, а також намагалися атакувати Дніпропетровщину за допомогою ударних дронів.

Про це повідомляють обласні військові адміністрації у ранковому зведенні.

На Чернігівщині за добу зафіксовано 6 обстрілів із мінометів та артилерії у Новгород-Сіверському та Корюківському районах. У селі Сновської громади через артилерійський обстріл із артилерії горіли 4 приватні будинки. Минулося без жертв.

На Сумщині вночі та вранці російські війська здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська та Великописарівська громади.

Унаслідок мінометного обстрілу по околиці м. Середина-Буда зранку 18 червня пошкоджений приватний будинок.

Протягом дня 17 червня росіяни здійснили 21 обстріл громад прикордоння. Загалом було зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

У Білопільській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджено телевежу. У Миропільській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, 2 магазини, ЛЕП, приміщення селищної ради, пасіку. У Краснопільській громаді пошкоджено елеватор та обладнання, а у Шалигинській громаді — адміністративну будівлю.

У Запорізькій області окупанти завдали удару по 20 містам і селам Запорізької області, здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння: 4 атаки з БПЛА Гуляйпільського, Чарівного, 8 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоіванівці, Новодарівці, 84 удари з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах. Загалом надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків, автівок місцевих жителів.

Також під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

На Дніпропетровщині вночі російські війська спрямували на Дніпропетровщину два безпілотники-"Шахеди". Сили повітряного командування "Схід" їх знищили.

Удень 17 червня російська армія атакувала область. Спочатку окупанти вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району, потім — по Мирівській Нікопольського району, застосувавши важку артилерію. Минулося без загиблих та постраждалих.

На Харківщині зранку 18 червня ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також 17 червня у с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, а у с. Колісниківка Куп'янського району внаслідок удару російських військ пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.

В с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей — 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

На Луганщині під російськими мінометними та артилерійськими обстрілами протягом доби опинилися Стельмахівка, Невське, Білогорівка та Новоселівське. Загалом 17 червня окупанти здійснили 109 обстрілів, випустивши 486 снарядів.

На Донеччині минулої доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів, серед яких: Торецьк, Костянтинівка, с.Рай-Олександрівка, Красногорівка, с.Новоукраїнка, с.Нетайлове, Авдіївка, с.Богоявленка, с.Максимівка. Пошкоджено 14 житлових будинків, 2 магазини, школа, 2 ЛЕП, цивільний автомобіль, гараж, газопровід.

Загалом на Донеччині за добу: 2 загиблих, 3 поранених.

На Миколаївщині після опівночі сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили російський БПЛА.

Також удень 17 червня були зафіксовані артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади та по відкритій території м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

На Херсонщині за добу по області росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 467 снарядів, з них по м. Херсон — 4 обстріли (29 снарядів). Окупанти поцілили у райони 25 населених пунктів області.

Загалом за добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, 4 — дістали поранення (з них одна — дитина).

Також російська авіація вкотре атакувала Козацьке. По мирному населеному пункту РФ випустила дві керовані авіабомби. Загинув 68-річний чоловік. Поранення отримали троє людей. Поранених шпиталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

У селі Борозенське під час виконання польових робіт на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла — обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до медустанови. Його стан — задовільний.

Також цього ж дня поблизу Борозенського на російську вибухівку натрапив ще один мирний житель. Під час виконання польових робіт тракторист наїхав на міну, залишену російською армією.

"Дивом він не постраждав, пошкоджено лише трактор", — розповіли в ОВА.

Також у регіоні продовжується ліквідація наслідків підтоплення. Середній рівень води сьогодні на 8:00 ранку 18 червня становить 0,99 метра.