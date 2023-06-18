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Через російську агресію загинули 489 дітей — Офіс генпрокурора
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Через російську агресію загинули 489 дітей — Офіс генпрокурора

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Через російську агресію загинули 489 дітей — Офіс генпрокурора
Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

За період повномасштабного російського вторгнення загинули щонайменше 489 дітей, ще 1026 дістали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Станом на ранок 18 червня 2023 року більше ніж 1515 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 489 дітей загинули та понад 1026 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, 17 червня по дорозі від м. Олешки до с. Саги Херсонської області окупанти обстріляли цивільний автомобіль, в якому перебували батько та 15-річний син. Вони загинули.

Того ж дня внаслідок обстрілу російськими військами смт Козацьке Херсонської області поранення дістав 17-річний хлопець. Окрім того, через обстріл військами держави-агресора м. Костянтинівка Донецької області зазнала поранень 9-річна дівчинка.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 465, Харківській — 284, Київській — 129, Херсонській — 113, Запорізькій — 91, Миколаївській — 89, Дніпропетровській — 81, Чернігівській — 71, та Луганській — 67.

В ОГПУ підкреслили, що ці цифри не є остаточними — триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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