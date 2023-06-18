РФ зазнає найбільших втрат із часу битви за Бахмут — британська розвідка

Сили оборони продовжують контрнаступальні дії на півдні та сході України, при цьому російські збройні формування зазнають найбільших людських втрат із часів боїв за Бахмут у березні цього року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму Twitter.

"Останніми днями тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні бої зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції і досягла деяких успіхів", — йдеться у повідомленні.

При цьому на півдні України російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції.

"Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", — зазначають у Міноборони королівства.