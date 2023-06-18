У Чорному морі стало менше ракетоносіїв РФ

Армія РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного. Його загальний залп може складати до восьми "Калібрів". Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Загалом на бойовому чергуванні в Чорному морі залишаються дев'ять кораблів РФ, серед них — один ракетний фрегат, споряджений «Калібрами». В Азовському морі також один корабель, що відстежує надводну ситуацію.

За даними ОК, загроза ракетного удару залишається стало високою.

Оновлено 21:45. У Чорному морі зменшилась кількість кораблів з дев'яти до семи. Серед них чергує ракетоносій із чотирма "Калібрами".

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