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Японський парламент підтримав збільшення оборонного бюджету країни
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Японський парламент підтримав збільшення оборонного бюджету країни

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Японський парламент підтримав збільшення оборонного бюджету країни
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, фото: AP

Парламент Японії ухвалив законопроєкт, який передбачає значне збільшення видатків на оборону.

Про це повідомляє Japan Today.

"Законопроєкт був схвалений Палатою радників попри спроби великих опозиційних партій заблокувати його", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, цей закон є частиною плану прем'єр-міністра Фуміо Кісіди щодо виділення на зміцнення обороноздатності 43 трильйонів єн (понад 300 мільярдів доларів США) до 2027 року.

Відповідно до поточного плану, уряд Японії забезпечить необхідне фінансування за рахунок продажу державних активів або використання надлишків коштів на деяких спеціальних рахунках державного бюджету. Він також проведе фінансові реформи, після чого підвищить корпоративні, прибуткові та тютюнові податки, щоб таким чином частково профінансувати збільшення оборонного бюджету.

Дії Китаю і Північної Кореї, що володіє ядерною зброєю, а також вторгнення Росії в Україну призвели до закликів керівної Ліберально-демократичної партії збільшити витрати на зміцнення обороноздатності Японії, зауважують журналісти. Ця тема є чутливою для пацифістської нації, прихильної виключно обороні у межах свого союзу зі США.

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