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Українські військові збили два гелікоптери РФ
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Українські військові збили два гелікоптери РФ

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Українські військові збили два гелікоптери РФ
Гелікоптер Ка-52. Фото: Вікіпедія

Протягом доби 17 червня та за ранок 18 червня Сили оборони знищили 2 російські гелікоптери Ка-52 та п’ять ударних безпілотників.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БПЛА "Shahed-136/131", один — "Ланцет", — йдеться у повідомленні.

Також за цей період часу протиповітряна оборона Повітряних сил у взаємодії з ППО іншими складовими Сил оборони знищили сім російських розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та "Supercam".

Водночас авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.

"По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано понад двадцять авіаційних ударів", — зазначили в командуванні Повітряних сил.

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