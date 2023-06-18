Росія завдала 43 авіаудари за добу — Генштаб

Протягом доби 17 червня російська авіація 43 рази атакувала українські позиції. При цьому на Донбасі Сили оборони мали 26 бойових зіткнень з окупантами.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні.

"Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили українські військові.

При цьому, за даними ГШ, на тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають з фронту.

"В лісових посадках, поруч з населеним пунктом Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку задіяно підрозділи Росгвардії", — зазначається в дописі.

Яка ситуація на фронті

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, розповіли у Генштабі. Протягом доби тут відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти протягом минулої доби завдали авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Янжулівка, Костобобрів, Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскрисківщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині.

та напрямках окупанти протягом минулої доби завдали авіаційного удару по Янжулівці Чернігівської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Клюси, Янжулівка, Костобобрів, Галаганівка, Грем'яч Чернігівської області, Чуйківка, Бачівськ, Сваркове, Атинське, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Соснівка, Іскрисківщина, Волфине, Басівка, Миропілля, Степок, Краснопілля, Новодмитрівка, Велика Писарівка, Пономаренки Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки, Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині. На Куп’янському напрямку збройні формування РФ проводили наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мали. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської області та Новоселівське — Луганської.

напрямку збройні формування РФ проводили наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині, успіху не мали. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської області та Новоселівське — Луганської. На Лиманському напрямку війська Росії проводили наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мали. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне і Серебрянка — Донецької.

напрямку війська Росії проводили наступальні дії у напрямку Білогорівки на Луганщині, успіху не мали. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне і Серебрянка — Донецької. На Бахмутському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне Донецької області.

напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Завдала авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснила артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка Донецької області.

напрямку РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Степового та Авдіївки. Завдала авіаударів в районах Сухої Балки та Авдіївки. Здійснила артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Первомайське, Авдіївка, Веселе та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські військові відбили усі атаки окупантів в районі міста Мар’їнка. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. Водночас здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

напрямку українські військові відбили усі атаки окупантів в районі міста Мар’їнка. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. Водночас здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області. На Шахтарському напрямку війська Росії проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледара. Здійснили обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

напрямку війська Росії проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Благодатного та Вугледара. Здійснили обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках РФ продовжує вести оборонні дії. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області та Гаврилівки, Козацького і Комишан на Херсонщині. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Новоандріївка, Степове, Лобкове, Степногірськ, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області, Михайлівка, Новодмитрівка, Червоний Маяк, Шляхове, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Молодіжне, Антонівка, Херсон, Чорнобаївка, Ромашкове, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Також українські військові знищили 2 зенітних ракетних комплекси.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи РФ на вогневих позиціях.