Із настанням літа для багатьох жителів Черкас стає актуальною проблема алергії на амброзію. Ця рослина — отруйний бур’ян, сезон її цвітіння триває шість-десять тижнів – від кінця липня і до перших приморозків, розповів Суспільному еколог Олександр Спрягайло.

Тому боротьба з нею актуальна ще до початку цвітіння.

Щороку на території Черкас виявляють від 30 до 45 гектарів амброзії, пояснив начальник відділу екології Володимир Гусаченко. За бур'яни біля будинку відповідальні власники та ОСББ. Те саме стосується територій підприємств. Щодо території міста — її контролюють міські служби:

"Якщо карантинні бур’яни знаходяться на території міській – за яке відповідає місто, заходи з боротьби здійснюються міськими службами. Якщо безгосподарські ділянки — також департамент ЖКГ ".

Контролює карантинні рослини управління інспектування, додав посадовець. Тобто у разі, якщо люди не можуть визначити чия це територія, вони мають звертатися до управління інспектування.

Куди звернутися, якщо виявили амброзію

У разі виявлення місць, де росте амброзія, жителі Черкас можуть звернутися до відповідних служб для належного реагування:

Відділ «Оперативна служба» - 1505;

Відділ екології Департаменту житлово-комунального комплексу – 54-00-09;

Управління інспектування – 36-05-72, 36-05-73.

Як розпізнати симптоми алергії на амброзію

Помітивши у себе симптоми алергії, варто відразу звернутися до медиків, розповіла лікарка Лариса Страдійчук:

"Закладеність носа, чхання, свербіж, водянисті виділення з носа. Якщо це хронічний кон'юнктивіт – то це сльозотеча, свербіж очей. Можуть бути бронхіальні астми. Тоді з’являється кашель, хрипи в грудях".

З її слів, хвороба знижує якість життя, викликає виражені слабкості, безсоння, подразливості. Пам’ятайте, що наприкінці літа – на початку осені концентрація пилку в повітрі є найвищою у ранковий період. Тому в цей час варто уникати прогулянок на свіжому повітрі. Алергія на амброзію у людей може виникати до кінця жовтня.

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