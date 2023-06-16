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Захисник з Біляївської громади загинув у бою
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Захисник з Біляївської громади загинув у бою

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Захисник з Біляївської громади загинув у бою
Андрій Шмєльов. Фото: Біляївська сільська рада

15 червня у Біляївській сільській раді повідомили про загибель 35-річного Андрія Шмєльова. Він служив командиром штурмової бригади 23-ої окремої механізованої бригади 1-го батальйону.

До повномасштабного вторгнення Андрій Шмєльов виготовляв меблі у Харкові, розповіли у сільській раді.

"Після того, як зміг вивезти близьких з-під обстрілів у Харкові до більш безпечного місця, не зміг стояти осторонь та добровільно пішов боронити свободу і незалежність рідної землі. 14 березня 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Останні місяці життя захисник виконував бойові завдання в Донецькій та Запорізькій областях, де і загинув.

В Андрія залишилися батьки, дружина і сестра.

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