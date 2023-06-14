Народний історико-краєзнавчий музей села Цінева став однією із 15 локацій нового туристичного маршруту "Ворота в Центральні ГорганиДо складу нового етнокультурного туристичного маршруту "Ворота в Центральні Горгани" включили 15 об’єктів Брошнів-Осадської, Рожнятівської, Дубівської, Перегінської громад Івано-Франківської області, і туристичну мапу Східної Бойківщини, зі 100 об’єктами природної та культурної спадщини, задекларувавши потенціал бойківських громад для створення великої мережі маршрутів у майбутньому.". У ньому зберігають майже п'ять тисяч експонатів, розповіла Суспільному його керівниця Галина Якімович.
З її слів, музей створили у 1976 році. Він розташований у приміщенні колишньої школи, збудованої в 1910 році на гроші австрійської фірми.
У музеї — багато одягу, який носили бойки у різні часи, техніка, посуд, інструменти. Частину експонатів принесли місцеві жителі, частково — закуповували.
"Особливість нашого музею — старовина, яку ніде не можна тепер відтворити", — каже Галина Якімович.
У музеї зберігають 1 200 фотографій місцевого жителя, фотографа Ярослава Коваля. За словами Галини Якімович, у ньому є й негативи цих цінних етнографічних світлин.
"Він ходив зі села в село, фотографував людей, бойківський одяг, побут. Казав: "Збережіть, робіть музей, бо треба це все зберегти для майбутнього. Бо ми втратимо минувшину", — говорить Галина Якімович.
Окрім того, Ярослав Коваль був особистим фотографом митрополита Андрея Шептицького. Зі слів Галини Якімович, всі фотографії про життя митрополита зроблені на склі. Кожна світлина — в конверті, на якому Ярослав Коваль записував, що зображене на фото і скільки є екземплярів.
У селі живе племінник фотографа — Володимир Кондур. Чоловік розповідає, що на його подвір'ї збереглася хата, в якій мешкав відомий родич. Будинку — понад 100 років, і Володимир Кондур планує зробити в ньому музей Ярослава Коваля.
Директорка благодійного фонду "Збереження культурної спадщини села Цінева" Соломія Комар каже, що у приміщенні історико-краєзнавчого музею потрібно встановити опалення, бо експонати потребують кращих умов зберігання.
"Щоб не загубити те, що ми маємо, треба удосконалювати, осучаснювати музей, аби наступним поколінням було цікаво це бачити. Щоб вони хотіли дізнаватися про історію, про побут, про наше минуле", — пояснює Соломія Комар.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!