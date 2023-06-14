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Народний краєзнавчий музей прикарпатського села Цінева став локацією туристичного маршруту
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Народний краєзнавчий музей прикарпатського села Цінева став локацією туристичного маршруту

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Народний краєзнавчий музей прикарпатського села Цінева став локацією туристичного маршруту
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Народний історико-краєзнавчий музей села Цінева став однією із 15 локацій нового туристичного маршруту "Ворота в Центральні ГорганиДо складу нового етнокультурного туристичного маршруту "Ворота в Центральні Горгани" включили 15 об’єктів Брошнів-Осадської, Рожнятівської, Дубівської, Перегінської громад Івано-Франківської області, і туристичну мапу Східної Бойківщини, зі 100 об’єктами природної та культурної спадщини, задекларувавши потенціал бойківських громад для створення великої мережі маршрутів у майбутньому.". У ньому зберігають майже п'ять тисяч експонатів, розповіла Суспільному його керівниця Галина Якімович.

З її слів, музей створили у 1976 році. Він розташований у приміщенні колишньої школи, збудованої в 1910 році на гроші австрійської фірми.

Народний історико-краєзнавчий музей села Цінева
Краєзнавчий музей села Цінева став локацією туристичного маршруту "Ворота в Центральні Горгани". Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У музеї — багато одягу, який носили бойки у різні часи, техніка, посуд, інструменти. Частину експонатів принесли місцеві жителі, частково — закуповували.

У музеї села Цінева зберігають експонати, які відтворюють побут бойків
У народному музеї села Цінева є багато одягу, який носили бойки у різні часи, техніка, посуд, інструменти. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Особливість нашого музею — старовина, яку ніде не можна тепер відтворити", — каже Галина Якімович.

Керівниця народного історико-краєзнавчого музею села Цінева Галина Якімович
Керівниця народного історико-краєзнавчого музею села Цінева Галина Якімович. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У музеї зберігають 1 200 фотографій місцевого жителя, фотографа Ярослава Коваля. За словами Галини Якімович, у ньому є й негативи цих цінних етнографічних світлин.

Експонати народного музею села Цінева
Експонати народного музею села Цінева. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Він ходив зі села в село, фотографував людей, бойківський одяг, побут. Казав: "Збережіть, робіть музей, бо треба це все зберегти для майбутнього. Бо ми втратимо минувшину", — говорить Галина Якімович.

У народному музеї села Цінева зберігають 1 200 світлин, на яких зображено етнографічні особливості бойків
Світлини бойків у краєзнавчому музеї села Цінева. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Окрім того, Ярослав Коваль був особистим фотографом митрополита Андрея Шептицького. Зі слів Галини Якімович, всі фотографії про життя митрополита зроблені на склі. Кожна світлина — в конверті, на якому Ярослав Коваль записував, що зображене на фото і скільки є екземплярів.

Племінник фотографа Ярослава Коваля — Володимир Кондур
Племінник фотографа Ярослава Коваля — Володимир Кондур. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У селі живе племінник фотографа — Володимир Кондур. Чоловік розповідає, що на його подвір'ї збереглася хата, в якій мешкав відомий родич. Будинку — понад 100 років, і Володимир Кондур планує зробити в ньому музей Ярослава Коваля.

Володимир Кондур планує зробити музей Ярослава Коваля
У музеї зберігають 1 200 фотографій місцевого жителя, фотографа Ярослава Коваля. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Директорка благодійного фонду "Збереження культурної спадщини села Цінева" Соломія Комар каже, що у приміщенні історико-краєзнавчого музею потрібно встановити опалення, бо експонати потребують кращих умов зберігання.

Народний краєзнавчий музей прикарпатського села Цінева зберігає 1 200 унікальних світлин
Експонати у народному краєзнавчому музеї села Цінева. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Щоб не загубити те, що ми маємо, треба удосконалювати, осучаснювати музей, аби наступним поколінням було цікаво це бачити. Щоб вони хотіли дізнаватися про історію, про побут, про наше минуле", — пояснює Соломія Комар.

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