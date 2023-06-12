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"Багато було знайдено мін": в кінологічному центрі Полтави працює кінолог з Маріуполя Олександр Тимрук
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"Багато було знайдено мін": в кінологічному центрі Полтави працює кінолог з Маріуполя Олександр Тимрук

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&quot;Багато було знайдено мін&quot;: в кінологічному центрі Полтави працює кінолог з Маріуполя Олександр Тимрук
Суспільне Полтава

Пів року в кінологічному центрі Нацполіції Полтавщини працює інспектор-кінолог Олександр Тимрук. Сюди сержант перевівся із Донеччини. Раніше служив у Маріуполі, а після початку повномасштабної війни розміновував території на Луганщині та Донеччині.

На дресирувальному майданчику кінологічного центру в Полтаві сержант поліції Олександр Тимрук тренує поліцейську собаку Бетті. Чоловік – інспектор-кінолог, у Полтаві живе й працює пів року. До цього служив у Маріуполі. Олександр Тимрук розповів:

"Коли почалася війна о 05:00 ранку був масивний удар по місту, у нас була бойова тривога, ми всі виїхали на ГУНП (Головне управління Нацполіції – ред.), потім несли службу на території кінологічного центру. Десь 28-29 лютого нам дозволили евакуацію, і ми виїхали у місто Покровськ у Донецькій області, а там далі продовжували нести службу на блокпостах".

"Гроші були заміновані": в кінологічному центрі Полтави працює кінолог з Маріуполя Олександр Тимрук
Собака Бетті, з якою працює Олександр Тимрук. Суспільне Полтава

Олександра залучали до розмінування населених пунктів Луганщини та Донеччини. Сержант пригадує:

"У самому Лимані багато було знайдено мін. Коровій Яр, Дробишеве, Ярова (населені пункти Донеччини – ред.) – туди їздили. Виявляли тих людей, які зривали наші прапори українські. Запам’ятався такий випадок, що гроші піднімали, і там вони були заміновані. І людина підірвалася на тому. І прикраси золоті – під ними теж клали міни".

"Гроші були заміновані": в кінологічному центрі Полтави працює кінолог з Маріуполя Олександр Тимрук
Олександр Тимрук під час роботи в умовах повномасштабної війни. Фото надані О. Тимруком

У Маріуполі у чоловіка було три поліцейські собаки. Один пес зник безвісти, інші два нині перебувають у Донецьку. У Полтаві кінолог виконує завдання із німецькою вівчаркою. Олександр Тимрук Суспільному розповів:

"Вона любить гратися дуже. У неї все в ігровій формі. Коли сюди приїхав, десь два тижні я просто ходив, з нею гуляв, налагоджував контакт, щоб собака сприймала мене як господаря. Завдання вона виконує – це пошук вибухових речовин та зброї. Як на автомобілях, так і в приміщеннях, а також на місцевостях. Коли знаходить, вона сідає".

"Гроші були заміновані": в кінологічному центрі Полтави працює кінолог з Маріуполя Олександр Тимрук
Олександр Тимрук із собакою на дресирувальному майданчику. Суспільне Полтава

До Полтави чоловік приїхав, тому що тут живуть його родичі. Після закінчення війни має надію повернутися додому.

"Будинку немає вже, все розбомбили, не було сенсу лишатися в чужому місті, і у мене дитина маленька, я її не бачив дев’ять місяців, коли був там", – розповів Олександр Тимрук.

За інформацією заступника начальника кінологічного центру Нацполіції Полтавщини Андрія Петрушки, окрім Олександра Тимрука, у Полтаві також працює іще одна поліцейська, яка перевелася з Луганської області.

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