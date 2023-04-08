На Сумщині очікується хмарна погода з дощами та грозою — гідрометцентр

9, 10 та 11 квітня на Сумщині буде дощова погода. Про це повідомили в Сумському гідрометцентрі.

9 квітня: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці туман, вдень гроза. Вітер 5-10 м/с. Температура повітря по Сумській області вночі складатиме +3..+8°, вдень +13..+18°, по м.Суми вночі +6..+8°, вдень +15..+17°.

10 та 11 квітня: хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4..+9°, вдень +11..+16°.

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