У МЗС обурились через участь росіянина у Хресній дорозі у Страсну п’ятницю

Міністерство закордонних справ висловило обурення через рішення Ватикану помістити поруч розповіді юнаків з РФ та України під час Хресної дороги, що проводилась 7 квітня.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Вчора (7 квітня — ред.) на Страсну п’ятницю в Римі відбулося велике релігійне дійство — Хресна хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. На жаль, змушені констатувати, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора", — зазначив посадовець.

Він пояснив, що йдеться про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Ходи — від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

"Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства", — наголосив Ніколенко.

За його словами, намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями, переконаний речник МЗС.

"Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості", — підсумував Олег Ніколенко.

Що відомо про цьогорічну Хресну ходу

Раніше стало відомо, що у Ватикані вирішили помістити поруч розповіді юнаків з Росії та України під час Хресної дороги, що традиційно проводиться у Страсну п’ятницю за два дні до Великодня та відтворює у пам’яті вірян основні моменти страждань Ісуса перед розп’яттям.

"Традицію публікації тексту Хресної дороги Via Crucis за кілька днів до заходу було цьогоріч перервано: із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та Росії символізуватимуть трагедію війни. Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… А не навпаки!", — повідомив на своїй Facebook-сторінці політолог та релігієзнавець Андрій Юраш.

Хресна дорога складається з 14 молитовних циклів (стацій), в кожному з яких згадується та чи інша мука Христа. Цьогоріч під час неї люди з різних частин світу розповідали про страждання, здебільшого обумовлені війною та терористичними атаками.

Зокрема, хлопець з України розповів, що у 2022 році разом із родиною виїхав з Маріуполя до Італії, однак його батько був змушений залишитись. Зрештою його сім'я вирішила повернутися в Україну.

"Тут ситуація продовжує залишатися складною, з усіх боків йде війна, місто зруйноване. Але в моєму серці залишилася та впевненість, про яку мені говорила бабуся, коли я плакав: "Ось побачиш, все пройде". І з Божою поміччю мир повернеться", — зазначив хлопець.

Юнак з Росії розповів, що його старший брат загинув на війні в Україні, а батько та дідусь зникли безвісти.

"Я ж, з іншого боку, російський хлопчик... Коли я це говорю, я майже відчуваю почуття провини, але водночас не розумію, за що, і від цього мені вдвічі гірше. Позбавлений щастя і мрій про майбутнє. Я бачу, як бабуся і мама плачуть вже два роки. У листі нам повідомили, що мій старший брат помер, я досі пам'ятаю його на своє 18-річчя, усміхненого і яскравого, як сонце, і все це всього за кілька тижнів до того, як ми поїхали в довгу подорож. Всі говорили нам, що ми повинні пишатися, але вдома було лише стільки страждань і смутку. Те ж саме сталося з татом і дідусем, вони теж поїхали, і ми більше нічого не знаємо. Деякі мої однокласники, дуже налякані, шепотіли мені на вухо, що йде війна. Вдома я написав молитву: Ісусе, будь ласка, нехай буде мир у всьому світі, і нехай ми всі будемо братами", — сказав він.

У 2022 році під час Хресної дороги уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно пронесли процесійний хрест попри критику Української греко-католицької церкви.

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