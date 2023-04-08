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В Одесі посилять заходи безпеки у День звільнення міста від фашистських загарбників
ПОЛІЦІЯРегіони

В Одесі посилять заходи безпеки у День звільнення міста від фашистських загарбників

Олександра Пономаренко
  
В Одесі посилять заходи безпеки у День звільнення міста від фашистських загарбників
Пам'ятник "Невідомому матросу", Одеса. Фото: Одеса-медіа

10 квітня в Одесі під час 79-ї річниці звільнення міста від фашистських загарбників понад пів тисячі поліцейських слідкуватимуть за безпекою громадян. Зайти до пам'ятних місць можна буде через пункти пропуску. Про це повідомив виконувач обов’язки начальника ГУНП в Одеській області Іван Жук.

Людям забороняється:

  • ходити по вулиці після 12 ночі до 5 ранку, крім необхідності пройти до укриття;
  • продавати алкогольні напої після 20 години вечора та вживати їх у громадських місцях;
  • продавати та використовувати піротехніку, феєрверки, хлопавки та петарди;
  • одягати чи використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів;
  • носити вогнепальну зброю без відповідних документів;

"Закликаємо всіх не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам’ятних місць, бути пильними та законослухняними", — зазначили правоохоронці.

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