10 квітня в Одесі під час 79-ї річниці звільнення міста від фашистських загарбників понад пів тисячі поліцейських слідкуватимуть за безпекою громадян. Зайти до пам'ятних місць можна буде через пункти пропуску. Про це повідомив виконувач обов’язки начальника ГУНП в Одеській області Іван Жук.

Людям забороняється:

ходити по вулиці після 12 ночі до 5 ранку, крім необхідності пройти до укриття;

продавати алкогольні напої після 20 години вечора та вживати їх у громадських місцях;

продавати та використовувати піротехніку, феєрверки, хлопавки та петарди;

одягати чи використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів;

носити вогнепальну зброю без відповідних документів;

"Закликаємо всіх не нехтувати заходами безпеки, сигналами повітряної тривоги, уникати скупчень біля пам’ятних місць, бути пильними та законослухняними", — зазначили правоохоронці.

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