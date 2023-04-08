Як в Одесі купити ліки за електронним рецептом — поради медика

З 1 квітня в Одесі, як і по всій Україні можуть продавати ліки за електронним рецептом. Як їх купити в аптеках міста — розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Одеської міськради Олена Колоденко.

Якщо у людини немає можливості прийти до лікаря, він може телефоном назначити лікування та необхідні препарати. Також не припиняють дію паперові рецепти.

"За програмою "Доступні ліки" одночасно можна виписати рецепт на 90 днів. Якщо людина знає, який препарат вона приймає і в телефонному режимі спостерігається лікарем і не має ускладнень, можна звертатися до свого сімейного лікаря раз на три місяці й бути впевненим, що у зручний час пацієнт прийде до аптеки і отримає рецепт", — розповіла Олена Колоденко.

Також людям не обов'язково за електронним рецептом брати препарат на три місяці, а можна взяти частину на будь-який час.