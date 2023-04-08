"Черкаські Мавпи" здобули перемогу над командою із Луцька в останньому матчі цього сезону регулярного чемпіонату Суперліги. Про це повідомили у пресслужбі черкаського баскетбольного клубу.

Команда "Старий Луцьк-Університет" програла "Черкаським Мавпам" з рахунком 74:67, розповіли у пресслужбі.

"Черкаські Мавпи" завершили сезон: результати останнього матчу. БК "Черкаські Мавпи"

"Кожна з команд певний час лідирувала в рахунку. За ігровий час лідер змінювався 9 разів. Жодній з команд не вдалось вийти на безпечну дистанцію в рахунку у першій половині гри. Третю десятихвилинку супротивники завершили з рівним рахунком 49:49. Вирішальною стала остання чверть. Підопічні Артема Сліпенчука зробили впевнений ривок і досягли найбільшого розриву в рахунку за весь матч +11 очок", — розповіли у пресслужбі.

Завдяки цій перемозі команда закріпилась на 7 сходинці турнірної таблиці регулярного чемпіонату Суперліги сезону 2022/2023.

"Найкращим гравцем матчу став Бі Джей Максвелл. Він набрав 26 очок, 5 підбирань, 5 передач та 4 перехоплення", — розповіли у пресслужбі черкаського баскетбольного клубу.

"Черкаські Мавпи" завершили сезон: результати останнього матчу. БК "Черкаські Мавпи"

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