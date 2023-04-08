До Молдови з Одещини намагалися вивезти церковні мощі 80 святих та ікону

На Одещині прикордонники зупинили вантажівку, всередині якої знайшли мощі 80 святих (муміфіковані рештки людини, яку вважають святою), ікону та столик, який використовують під час богослужінь. Про це 8 квітня повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За інформацією прикордонників, громадянин Молдови перевозив церковні речі на свята до храму Покрови Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти. Мощі випали зі своїх місць під час руху.

На місце викликали СБУ та Нацполіцію. Предмети вилучили та відкрили кримінальне провадження.

Стіл церковний. Фото: ДПСУ

Церковні мощі 80 святих. Фото: ДПСУ

Ікона. Фото: ДПСУ

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