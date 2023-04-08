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До Молдови з Одещини намагалися вивезти церковні мощі 80 святих та ікону
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До Молдови з Одещини намагалися вивезти церковні мощі 80 святих та ікону

Олександра Пономаренко
  
До Молдови з Одещини намагалися вивезти церковні мощі 80 святих та ікону
Предмети з церкви. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники зупинили вантажівку, всередині якої знайшли мощі 80 святих (муміфіковані рештки людини, яку вважають святою), ікону та столик, який використовують під час богослужінь. Про це 8 квітня повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За інформацією прикордонників, громадянин Молдови перевозив церковні речі на свята до храму Покрови Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти. Мощі випали зі своїх місць під час руху.

На місце викликали СБУ та Нацполіцію. Предмети вилучили та відкрили кримінальне провадження.

До Молдови з Одещини намагалися вивезти церковні мощі 80 святих та ікону
Стіл церковний. Фото: ДПСУ

До Молдови з Одещини намагалися вивезти церковні мощі 80 святих та ікону
Церковні мощі 80 святих. Фото: ДПСУ

До Молдови з Одещини намагалися вивезти церковні мощі 80 святих та ікону
Ікона. Фото: ДПСУ

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