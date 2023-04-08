До восьми років ув'язнення загрожує 33-річному вінничанину, який обікрав сім'ю: поцупив 10 тисяч доларів США. Про це повідомляють на сторінці ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

До правоохоронців 7 квітня звернулася сім'я переселенців з Донеччини. Вони розповіли, що з кімнати у гуртожитку, де вони наразі мешкають, зникли всі їхні заощадження: 10 тисяч доларів.

Увагу поліцейських привернув один із мешканців цього ж гуртожитку. Чоловік наприкінці березня допомагав переселенцям складати меблі. А останнім часом він придбав два ноутбуки, одяг та інструмент. Звідки у нього взялися гроші на покупку цих речей - чоловік пояснити не міг. Згодом дізнався-таки у крадіжці. Частину грошей, яку вінничанин не встиг витратити, поліцейські вилучили.

За ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

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