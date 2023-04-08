На Одещині прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Про це 7 квітня повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

7 квітня вночі на державному кордоні затримали двох жителів Миколаївської та Вінницької областей, які намагалися незаконно потрапити до Молдови неподалік пункту пропуску "Виноградівка". Чоловіки пояснили прикордонникам, що хотіли транзитом через сусідню країну потрапити до ЄС.

Прикордонники затримали чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон, Одеська область. Фото: ДПСУ

Також двох чоловіків на спробі перетнути кордон цим же напрямком затримали декілька днів тому. Рідні брати з Ренійської громади намагались потрапити до Молдови аби далі дістатись США, де на них, за їх словами, чекали родичі.

Всіх чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

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