Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка

Останні новини та події Харкова та Харківської області 8 квітня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
Сергій Жадан передав ЗСУ 150-ту автівку
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Дякую всім за підтримку та допомогу! Працюємо далі, рухаємося до перемоги!", — написав письменник.
Ціль Жадана нині — передати українським військовим 200 машин.
На Харківщині від обстрілу загинули двоє людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загиблі були жителями Дворічної. Це чоловіки 34 та 65 років, повідомив Синєгубов.
"Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу", — додав він.
У селі Молодова на Харківщині відновили електропостачання
Про це Суспільне Харків розповіла староста села Тетяна Івакіна. За її словами, електромережі у селі були на 80% пошкоджені через обстріли.
"У грудні 50% населення були з електропостачанням. Ми заживили вежу, що запитує водою. Тому запрацювало водопостачання", — говорить староста.
Три тижні тому до села повернулася Олена Садауі.
"У нас немає газу. Все абсолютно на електриці. Палили багаття, на ньому готували, бо по-іншому ніяк", — каже Олена.
Село Молодова було окуповане протягом двох місяців, обстрілами з боку РФ пошкодило 80% електромереж, каже староста села.
"Були зруйновані опори, пошкоджені дроти. І ми навіть не могли викликати РЕМ, щоб вони виїхали на територію, бо це було неможливо", — пояснює Тетяна.
За її словами, нині у селі з електрикою всі 250 абонентів. Після відновлення електропостачання до села також повернулись інтернет та мобільний зв’язок.
Російська окупаційна армія обстріляла щонайменше 16 населених пунктів на території Харківської області
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 8 квітня.
На слобожанському напрямку під ударом опинилися: Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.
"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", — йдеться у повідомленні.
На куп’янському напрямку російські військові обстріляли Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Крохмальне, Кіндрашівку, Піщане та Берестове.
Крім того, росіяни з артилерії вдарили по Чернещині, що на Ізюмщині.
"Шахтар" закріпився на чолі УПЛ після перемоги над "Металістом": турнірна таблиця
Донецький "Шахтар" здобув свою 14-ту перемогу в поточному сезоні УПЛ. У матчі 20-го туру "Гірники" мінімально переграли "Металіст".
Напередодні донеччани вперше від початку року втратили очки в чемпіонаті. Після нічиєї з "Чорноморцем" (2:2) та перемоги "Дніпра-1" над "Металістом 1925" (3:0) відстань між двома командами на чолі таблиці скоротилася до одного очка.
Нагоду закріпитися на чолі таблиці "Шахтар" мав у матчі з "Металістом", який у поєдинку першого кола розгромив із рахунком 6:1. Сприяла номінальним господарям і поточна форма харків'ян, що від початку року не здобули жодної перемоги в чемпіонаті (2 нічиї та стільки ж поразок).
Команда Ігора Йовічевича очікувано захопила ініціативу в першому таймі й мала нагоди відкривати рахунок ще до перерви — в гру довелося вступати воротарю "Металіста" Даніїлу Єрмолову.
Через травму "Шахтар" у першому таймі залишився без півзахисника Невена Джурасека. Хорвата у складі замінив 19-річний Олег Очеретько.
А після години ігрового часу рахунок у матчі було відкрито. Після потужного навісу від Георгія Судакова в карній зоні без нагляду залишився Артем Бондаренко, який без перешкод обробив м'яч та підбив підсумок поєдинку — 1:0 на користь фаворита.
УПЛ. 20-й тур
"Шахтар" — "Металіст" 1:0
Гол: Бондаренко, 64
"Шахтар" відірвався від найближчих переслідувачів з "Дніпра-1" на чотири очки. Підопічним Олександра Кучера, втім, ще належить провести свій матч поточного вікенду — в неділю, 9 квітня, проти головних аутсайдерів першості зі "Львова".
Турнірна таблиця: топ-5
- "Шахтар" — 46 очок (19 матчів), +34
- "Дніпро-1" — 42 (18), +24
- "Зоря" — 40 (20), +16
- "Динамо" — 39 (20), +13
- "Олександрія" — 31 (18), +7
Обстріл Великого Бурлука: що відомо
Близько 14:20 РФ завдала удар ракетою С-300, повідомив Суспільне Харків голова Великобурлуцької селищної громади Віктор Терещенко.
"Попередньо, пошкоджені чотири будинки, і десь ще повибивало вікна, пошкодило дах. Поранених немає", — говорить Терещенко.
За його словами, останній обстріл був приблизно тиждень тому.
"Частіше стали обстрілювати. Десь місяць тому почали завдавати удари. Нині в Великому Бурлуку понад 2 тисячі жителів — до повномасштабної війни було понад 3 тисячі", — сказав голова громади.
Армія РФ обстріляла Великий Бурлук 8 квітня
Вдень 8 квітня армія РФ обстріляла селище міського типу Великий Бурлук, повідомляє Telegram-канал начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.
Інформації про руйнування та поранених на цю хвилину немає.
Двоє людей на Харківщині підірвалися на мінах
53-річна жінка підірвалася на міні в Ізюмі, а чоловік — під час спроби розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет у Слобожанському.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Жінка наступила на протипіхотну міну типу "пелюстка" на центральному кладовищі. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою. Чоловік теж отримав тяжку травму", — йдеться у повідомленні.
РФ обстріляла Дергачівську громаду авіаційною ракетою Х-59: фото наслідків
За даними слідства, вночі 8 квітня російські військові обстріляли територію готельно-ресторанного комплексу, розташованого у Дергачівській громаді.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Харківщини.
За попередніми даними, РФ застосувала авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії типу Х-59.
Протягом останніх двох тижнів з Харківського району евакуювали 26 дітей
Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.
Зокрема, 6 березня з прикордонного села Борисівка Харківського району волонтери вивезли 15-річного підлітка.
"Впродовж кількох тижнів представники районної та міської адміністрацій щодня відвідували населений пункт, де проживає хлопець, та вмовляли його покинути небезпечну територію. Підліток категорично відмовлявся", – зазначив Іван Сокол.
Як розповів керівник громадської організації "Я врятований" Дмитро Ложенко, дізнавшись про складну ситуацію, волонтери негайно вирішили допомогти.
"Наші хлопці поїхали туди, зустрілися з Євгеном, поспілкувалися і домовилися про добровільну евакуацію. Тепер він у відносній безпеці. Триває процес адаптації хлопця", – розповів Дмитро Ложенко.
За словами 15-річного Євгена, в селі залишилася його бабуся, якій він допомагав по господарству.
Перукарка з Балаклії працювала кадровицею в окупаційній адміністрації — поліція
37-річній перукарці з Балаклії повідомили про підозру у колабораціонізмі. За даними слідства, жінка працювала кадровицею в окупаційній міській адміністрації.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Коли місто захопили військові РФ, жінка сама пішла до їхньої незаконної адміністрації і заявила, що готова до співпраці. Окупанти запропонували їй посаду головного спеціаліста. Спочатку їй обіцяли платити 10 тисяч рублів, але насправді безплатно годували в їдальні та іноді давали гуманітарку", — сказано у повідомленні.
Поліцейські встановили, що від початку червня 2022 року жінка приймала заяви від місцевих на виїзд з Балаклії, збирала дані про пошкодження квартир і будинків, отримувала заяви на матеріальну допомогу.
Справу направили до суду.
Якою буде погода на Харківщині 9 квітня
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі місцями невеликий короткочасний дощ;
- Вдень невеликий, місцями помірний дощ та гроза;
- Вітер східний, 7-12 м/с;
- Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 11-16° тепла.
Поліція розшукала під Харковом 13-річного хлопця, який втік з дому
7 квітня опікун повідомив у поліцію про зникнення 13-річного хлопця, який живе у Пісочині, розповіли у поліції Харківщини.
"Неповнолітній раніше вже тікав із дому до своєї матері, яка позбавлена батьківських прав. Поліцейські знайшли хлопця неподалік місця проживання. Як пояснив юнак, він ночував у друга, після чого поїхав гуляти до Харкова та надалі повернувся до Пісочина попутними автівками", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели з підлітком профілактичну бесіду. Нині вони вирішують, чи притягувати його опікуна до адмінвідповідальності.
На Харківщині 152 людини захворіли COVID-19 протягом доби
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
У Харківському районі зафіксували найбільше випадків захворювання — 107.
Експрацівника Куп'янської міськради підозрюють у співпраці з окупантами
Куп'янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 66-річного чоловіка щодо колабораційної діяльності.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Харківщини. За даними слідства, колишній спеціаліст Управління земельних ресурсів і екології Куп'янської міськради з березня 2022 року активно співпрацював з представниками РФ під час окупації громади.
"Чоловік обійняв псевдопосаду "головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології" так званої "Військово-цивільної адміністрації Куп'янська". Він виконував всі вказівки окупантів та отримував заробітну плату в російських рублях", — сказано у повідомленні.
Експрацівника Куп'янської міськради заочно судитимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.
Йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.
На Харківщині трапилося 435 польових пожеж з початку 2023 року
З початку 2023 року на Харківщині двоє людей загинули і ще двоє дістали опіки у польових пожежах — всього їх сталося вже понад 400. Це удвічі більше, ніж торік.
Про це Суспільне Харків повідомив речник облуправління рятувальників Євген Василенко.
Щодня рятувальники гасять по 20 польових пожеж, каже Василенко. За його словами, нині найнебезпечніше ліквідовувати займання у деокупованих районах.
"Ми розуміємо, що в самій гущі сухої трави можуть бути вибухонебезпечні предмети, протипіхотні та протитанкові міни. Тому головна задача рятувальників під час гасіння таких пожеж — не дати розповсюдитись полум’ю на приватні будинки", — розповідає Євген Василенко.
Василенко каже, щоб запобігти пожежам в екосистемах, на безпечних територіях суху траву треба скошувати, а потім компостувати або вивозити. А там, де заміновано, потрібно не допускати загорянь, говорить він.
Обстріли Харківщини протягом доби: фото наслідків
За даними поліції, у Куп'янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
На Харківщині протягом доби сапери знешкодили 91 боєприпас РФ
Протягом 7 квітня піротехніки обстежили близько 8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 11 км ліній електропередач.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили:
- близько 2049 га території;
- 260,3 км автомобільних доріг;
- 999,5 км ЛЕП;
- 159 км залізничних колій;
- 189 км газопроводів;
- виявили та знешкодили 55 735 вибухонебезпечних предметів.
Підірвалися на вибухівці на Харківщині: під час порятунку людей був поранений працівник ДСНС
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
"Рятуючи людей, які підірвалися на вибухівці 7 квітня біля села Миколаївка, 51-річний працівник ДСНС отримав вибухову травму обличчя. Під час проведення рятувальних робіт здетонувала ще одна міна", — сказано у повідомленні.
У Харкові через коротке замикання загорівся приватний будинок
7 квітня о 15:14 рятувальники отримали виклик про пожежу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"Загоряння трапилось на вул. Семиградській. Горів приватний житловий будинок на площі 80 кв. м. О 16:10 вогонь загасили. Пожежа сталася через коротке замикання електричної мережі", — йдеться у повідомленні..
Пожежа у Кучерівці: снаряд РФ влучив у сільгосппідприємство
7 квітня о 17:21 сталася пожежа, спричинена обстрілом РФ, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"Снаряд влучив на територію сільськогосподарського підприємства, розташованого у селі Кучерівка Куп'янського району. Горіла металева ємність із залишками скрапленого газу на площі 10 кв. м. О 17:50 рятувальники повністю загасили вогонь", — сказано у повідомленні.
За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, пошкоджень зазнали будівлі підприємства.
Пошкоджений будинок: наслідки обстрілів Дворічної 7 квітня
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"7 квітня о 14:20 рятувальники прибули на обстеження місця влучання російського боєприпасу у селищі Дворічна. Був пошкоджений житловий будинок та надвірні забудови на території одного з приватних домогосподарств", — сказано у повідомленні.
Також пошкоджень зазнали паркани двох сусідніх будинків.
За даними ДСНС, поранених внаслідок обстрілу немає.
Під обстріли армії РФ потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини: дані Генштабу на ранок 8 квітня
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 8 квітня.
На слобожанському напрямку під обстріли РФ потрапили:
- Гур'їв Козачок, Лук'янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Болохівка, Красне Перше та Новомлинськ.
На куп’янському напрямку ударів зазнали населені пункти:
- Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка.
"Металіст" зіграє з "Шахтарем"
8 квітня о 14:00 відбудеться гра 20 туру УПЛ між "Шахтарем" та "Металістом".
Олександр Шандор буде судити гру, повідомила пресслужба харківського клубу.
Філармонія вперше під час повномасштабної війни дає концерт
Харківська філармонія планує провести три концерти у квітні: це перші заходи у стінах закладу від початку вторгнення РФ в Україну.
Концерти відбудуться 8, 16 та 29 квітня в органній залі, повідомили у філармонії.
Квитки можна придбати онлайн або у касах, які працюватимуть у день концертів.
У Куп'янському районі Харківщини змінюється тривалість комендантської години
Про це Суспільне Харків повідомив т.в.о. начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
З 8 квітня у районі діятиме такий розклад комендантських годин:
- 20:00 до 06:00 — Вільхуватська, Дворічанська, Кіндрашівська, Куп‘янська, Курилівська та Петропавлівська громади.
- 22:00 до 06:00 — Великобурлуцька та Шевченківська громади.
8 квітня: прогноз погоди на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів; вдень місцями короткочасний дощ, гроза;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-8°тепла, вдень 15-17° тепла.
Цього дня рік тому: 8 квітня 2022 року на Харківщині
- Бригада енергетиків підірвалася на міні дорогою до Дергачів: двоє працівників були поранені.
- Російські війська обстріляли північний район Харкова, снаряди падали на парашутах.
- Окупанти розстріляли авто директора державного підприємства "Вовчанське лісове господарство" Сергія Пієва, внаслідок обстрілу він загинув.