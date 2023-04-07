Головні новини Харкова та області 8 квітня: хроніка

У селі Молодова на Харківщині відновили електропостачання

Про це Суспільне Харків розповіла староста села Тетяна Івакіна. За її словами, електромережі у селі були на 80% пошкоджені через обстріли.

"У грудні 50% населення були з електропостачанням. Ми заживили вежу, що запитує водою. Тому запрацювало водопостачання", — говорить староста.

Три тижні тому до села повернулася Олена Садауі.

"У нас немає газу. Все абсолютно на електриці. Палили багаття, на ньому готували, бо по-іншому ніяк", — каже Олена.

Село Молодова було окуповане протягом двох місяців, обстрілами з боку РФ пошкодило 80% електромереж, каже староста села.

"Були зруйновані опори, пошкоджені дроти. І ми навіть не могли викликати РЕМ, щоб вони виїхали на територію, бо це було неможливо", — пояснює Тетяна.

За її словами, нині у селі з електрикою всі 250 абонентів. Після відновлення електропостачання до села також повернулись інтернет та мобільний зв’язок.