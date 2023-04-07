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Понад 6 тис. учнів шкіл Сумської громади перебувають за кордоном
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Понад 6 тис. учнів шкіл Сумської громади перебувають за кордоном

Діана Крахматова Вікторія Грамм
  

6 149 учнів шкіл Сумської громади наразі проживають за кордоном. Про це повідомила керівниця управління освіти і науки Сумської міськради Неля Вербицька.

“На сьогодні у нас за кордоном перебувають 6 149 дітей. З майже 29 тис., які є учнями шкіл нашої громади”, – розповіла Суспільному Неля Вербицька.

Що відомо

  • У Сумській громаді 1 вересня 2022 року розпочали навчання 2 477 учнів перших класів. Більшість із них — онлайн, адже за результатами роботи спеціальної комісії, яка працювала у місті з 23 перевірених шкіл – придатним до використання визнали укриття у восьми з них.
  • У серпні 2022 року на серпневій конференції педагогічних працівників зазначали, що навчання відбуватиметься за різними моделями.

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