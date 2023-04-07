Рік без світла: у селі Молодова на Харківщині відновили електропостачання

У деокупованому селі Молодова на Харківщині заживили останніх абонентів, які понад рік були без електроенергії.

Про це Суспільне Харків розповіла староста села Тетяна Івакіна. За її словами, електромережі у селі були на 80% пошкоджені через обстріли.

У селі Молодова на Харківщині відновили електропостачання. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

"У грудні 50% населення були з електропостачанням. Ми заживили вежу, що запитує водою. Тому запрацювало водопостачання", — говорить староста.

Три тижні тому до села повернулася Олена Садауі.

"У нас немає газу. Все абсолютно на електриці. Палили багаття, на ньому готували, бо по-іншому ніяк", — каже Олена.

Жителька села Молодова на Харківщині Олена Садауі повернулась додому три тижні тому. Світла вдома не було більш ніж рік. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

Село Молодова було окуповане протягом двох місяців, обстрілами з боку РФ пошкодило 80% електромереж, каже староста села.

"Були зруйновані опори, пошкоджені дроти. І ми навіть не могли викликати РЕМ, щоб вони виїхали на територію, бо це було неможливо", — пояснює Тетяна.

У селі Молодова на Харківщині відновили електропостачання. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

У селі Молодова на Харківщині відновили електропостачання. Квітень, 2023. Фото: Суспільне Харків

За її словами, нині у селі з електрикою всі 250 абонентів. Після відновлення електропостачання до села також повернулись інтернет та мобільний зв’язок.

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