У Луцьку в рамках проєкту "Великодня майстерня" 7 квітня відбувся майстерклас з розпису великодніх писанок для дітей українських захисників. На навчальні заняття щоразу приходять до 15 дітей військовослужбовців, – розповіла Суспільному директорка департаменту культури міської ради Тетяна Гнатів.

Навчала майстерності писанкарства дітей волинська майстриня Марія Поліщук, яка займається писанкарством більше 10 років.

Майстриня Марія Поліщук. Фото: Суспільне Луцьк

Перед стартом роботи, сказала майстриня, потрібно підготувати свіже куряче яйце (бажано білого кольору), писачок, свічка, звичайний олівець та мати гарні й позитивні думки.

Матеріали для розпису писанок. Фото: Суспільне Луцьк

"Ми повинні підтримувати один одного в цей складний для країни час, в цей жорстокий такий час. І ми повинні розповідати про наші традиції, щоб ми підтримували нашу культуру, наші звичаї", – сказала майстриня.

Фото: Суспільне Луцьк

На майстеркласі діти писали традиційну волинську писанку, на якій зображали зірку в різних варіаціях, – зазначила учасниця майстеркласу Наталія Гапонюк.

"Загалом, емоції позитивні. Кропітка робота: ми малюємо ружу і знак безкінечність. Я хочу якісь теплі кольори", – говорить школярка.

Школярка Наталія Гапонюк. Фото: Суспільне Луцьк

Учасниця майстеркласу, 14-річна Ольга Степанюк, прийшла на подібний захід вперше, хоча писачком малювала не раз. З її слів, писанку створювала для тата Романа, який зараз боронить країну на Донеччині. Каже: хоче надіслати фото вже готової роботи.

"Професійно малюю, то перший раз, а минулого року я разом з сім’єю пробувала. Воском набагато важче рівні лінії виводити. Я хочу, щоб все пошвидше закінчилося. Щоб вся сім’я була разом", – говорить школярка.

Школярка Ольга Степанюк розфарбовує свою писанку. Фото: Суспільне Луцьк

Майстерклас із писанкарства – це не лише цікавий культурний захід, а й своєрідна терапія, – розповіла школярка Марія Трухонь.

"Відправлю татові або хресному своєму, якщо зможу. Тато десь в напрямку Бахмута. Хресний так само десь там. Хочеться вже мирного неба і спокою", – сказала учасниця заходу.

Безплатні майстеркласи з розпису писанок відбуватимуться у Палаці культури міста щодня до 12 квітня включно.

Учасниці майстеркласу з писанкарства в Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

У рамках "Великодньої майстерні" також діє виставка-продаж робіт декоративно-прикладного мистецтва. Виручені кошти, додала керівниця департаменту культури міської ради Тетяна Гнатів, передадуть на потреби ЗСУ.

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