У Луцьку в рамках проєкту "Великодня майстерня" 7 квітня відбувся майстерклас з розпису великодніх писанок для дітей українських захисників. На навчальні заняття щоразу приходять до 15 дітей військовослужбовців, – розповіла Суспільному директорка департаменту культури міської ради Тетяна Гнатів.
Навчала майстерності писанкарства дітей волинська майстриня Марія Поліщук, яка займається писанкарством більше 10 років.
Перед стартом роботи, сказала майстриня, потрібно підготувати свіже куряче яйце (бажано білого кольору), писачок, свічка, звичайний олівець та мати гарні й позитивні думки.
"Ми повинні підтримувати один одного в цей складний для країни час, в цей жорстокий такий час. І ми повинні розповідати про наші традиції, щоб ми підтримували нашу культуру, наші звичаї", – сказала майстриня.
На майстеркласі діти писали традиційну волинську писанку, на якій зображали зірку в різних варіаціях, – зазначила учасниця майстеркласу Наталія Гапонюк.
"Загалом, емоції позитивні. Кропітка робота: ми малюємо ружу і знак безкінечність. Я хочу якісь теплі кольори", – говорить школярка.
Учасниця майстеркласу, 14-річна Ольга Степанюк, прийшла на подібний захід вперше, хоча писачком малювала не раз. З її слів, писанку створювала для тата Романа, який зараз боронить країну на Донеччині. Каже: хоче надіслати фото вже готової роботи.
"Професійно малюю, то перший раз, а минулого року я разом з сім’єю пробувала. Воском набагато важче рівні лінії виводити. Я хочу, щоб все пошвидше закінчилося. Щоб вся сім’я була разом", – говорить школярка.
Майстерклас із писанкарства – це не лише цікавий культурний захід, а й своєрідна терапія, – розповіла школярка Марія Трухонь.
"Відправлю татові або хресному своєму, якщо зможу. Тато десь в напрямку Бахмута. Хресний так само десь там. Хочеться вже мирного неба і спокою", – сказала учасниця заходу.
Безплатні майстеркласи з розпису писанок відбуватимуться у Палаці культури міста щодня до 12 квітня включно.
У рамках "Великодньої майстерні" також діє виставка-продаж робіт декоративно-прикладного мистецтва. Виручені кошти, додала керівниця департаменту культури міської ради Тетяна Гнатів, передадуть на потреби ЗСУ.
Читайте також: "В Луцькому геріатричному пансіонаті навчали писанкарства"
Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.