Погода переходить на літній режим: чого чекати черкащанам на вихідні

8 та 9 квітня на Черкащині прогнозують невеликі дощі. Подекуди можливі грози, повідомив Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Цими вихідними — 8 та 9 квітня, на Черкащині погода суттєво не зміниться, атмосферні процеси малоактивні. Очікується вночі 3-8º тепла, вдень 9-14º", — розповів Віталій Постригань.

З його слів, у квітні атмосферні процеси перелаштовуються на літній режим. Це сприяє грозам, які синоптики прогнозують упродовж наступних 3-5 днів. Характер опадів почне змінюватися із облогових на зливові. Їхня кількість зросте.

За прогнозом синоптиків, у неділю, 9 квітня варто очікувати опади. Повітря теплішатиме. Утім, за модельними розрахунками, до Великодня, який святкуватимемо 16 квітня, розраховувати на стабілізацію синоптичних процесів не варто.

"Переважатиме хмарна, помірно тепла з періодичними дощами погода з температурою вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°", — розповів Віталій Постригань.

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