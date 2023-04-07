За вимагання грошей у родичів військових на Волині затримали в'язнів колонії

На Волині викрили трьох в'язнів з Маневицької виправної колонії, які виманювали гроші у родичів полонених і зниклих безвісти військовослужбовців, – повідомили в управлінні Служби безпеки України в області.

Відомо, що в'язні телефонували родичам військових і представлялися працівниками Міністерства оборони України, "Червоного хреста", членами ПВК "Вагнер" чи інших формувань країни-агресора.

За грошову винагороду вони обіцяли повернути бійців з полону або дати можливість родичам поспілкуватися з полоненими. За спілкування просили від восьми до 25 тисяч гривень, за викуп з полону – від 40 до 120 тисяч гривень.

Інформацію про зниклих бійців ЗСУ чоловіки отримували з соціальних мереж. Фото: Управління Служби безпеки України у Волинській області

Інформацію про зниклих бійців ЗСУ чоловіки знаходили у соціальних мережах. Гроші просили перерахувати швидко, щоб родичі не встигли звернутися до правоохоронців.

Як зазначають в СБУ, для перерахунку грошей в'язні залучили спільників серед місцевого населення, зокрема з Луцька, Володимира та селища Локачі.

Обшуки правоохоронці провели у Маневицькій колонії та спільників ув'язнених. Фото: Управління Служби безпеки України у Волинській області

Під час обшуків у колонії та за місцем проживання спільників виявили Sim-карти, чорнові записи, банківські карти та сім тисяч доларів США.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про "Шахрайство". Також вирішується питання про оголошення підозри фігурантам кримінального провадження.

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