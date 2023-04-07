Росіянка намагалася потрапити на Одещину за підробним паспортом — ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" затримали росіянку, яка намагалася потрапити на територію України за підробним та недійсним документом. Про це 7 квітня повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПС України.

Під час перевірки жінка надала свій паспорт та посвідку, термін дії якої закінчився. Дізнавшись, що в неї відсутні законні підстави для перетину надала підробний паспорт громадянки Вірменії.

Прикордонникам жінка пояснила, що на території України живе її чоловік і документи вона підробила, щоб мати змогу з ним зустрітись. Спроби росіянки потрапити в Україну завершились забороною в’їзду на три роки, зазначили у ДПСУ.

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