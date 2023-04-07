У Сумах відзначили Всесвітній день здоров'я

У Сумах поблизу озера Чеха відбулися заходи, що були присвячені до Всесвітнього дня здоров'я. Учасники мали нагоду виміряти тиск, спробувати фіточаї та поспілкуватися з однодумцями.

Серед близько сотні відвідувачів заходу з нагоди Дня здоров'я – Неля Сторожук. Скандинавською ходьбою жінка займається понад сім років. За її словами, у свої 84 роки бере участь у змаганнях та долає відстань до 10 км.

“Почуваю себе чудово. Багато читала про користь скандинавської ходьби. Почала розповідати жінкам і багато теж почали ходити. У нас є група, яка займається скандинавською ходою, два рази на тиждень ми займаємося. Дуже допомагає, коли не було транспорту, а ми в “Юному техніку” плели сітки, то я з палицями постійно ходила”, – пояснила учасниця заходу пані Неля.

Серед учасників заходу і пані 69-річна пані Тетяна, яка шостий рік займається скандинавською ходою.

“Займаюся ходьбою, бо маю проблеми з серцем. Були ускладнення після видалення щитовидної залози, що не могла ходити ногами. Порадили і я зараз набагато краще почуваюсь і намагаюсь зранку пройти два кола, а коли й три увечері”, – розповіла відвідувачка заходу Тетяна Баленко.

Фото: Суспільне Суми

За самопочуттям учасників під час заходу стежила медична сестра Яніна Павлюченко. За її словами, працює на подібних заходах, але нещасних випадків з учасниками не траплялося.

“Дівчата дуже активні. Ми хочемо зустрічатися, проводимо зустрічі у відділенні, у нас є основи медицини та здорового способу життя. Втім я їм розповідаю не про захворювання, а щось цікаве підбираємо для них. Закінчуємо чаюванням”, – пояснила медична сестра Яніна Павлюченко.

Організували заходи працівники Центру “Берегиня”. Директорка закладу Інна Галіченко зазначила, що найважливіше для учасників – це спілкування.

Фото: Суспільне Суми

“До війни ми неодноразово проводили подібні заходи, але війна внесла свої корективи минулого року. Втім ми відновлюємо традицію і будемо займатися на вулиці та залучати більше людей”, – розповіла директорка КУ Центр “Берегиня” Інна Галіченко.

Як розповіла директорка, групу здоров'я в їхньому закладі відвідує понад 50 людей. Загалом “Університет третього віку” в Сумах налічує понад три сотні пенсіонерів.

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