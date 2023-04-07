У Ківерцях Луцького району 7 квітня рятувальники відкачували воду з семи присадибних ділянок місцевих жителів. За останні два тижні з обійсть у громаді вдалося прибрати понад 300 тисяч літрів води, – розповів Суспільному інспектор Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Владислав Самойленко.

За цей період, сказав інспектор, за допомогою до рятувальників звернулося 30 ківерчан, виклики надходять постійно.

Рятувальники відкачують воду з присадибних ділянок у Ківерцях. Фото: Суспільне Луцьк

Що про проблему кажуть місцеві

Через паводки вода стоїть під будинками і в городах. Ківерчанка Валентина Федорук розповіла: через те, що вода була аж під хатою, не могла вийти на подвір'я. Говорить: зараз вода з ділянки сходить.

"У зв'язку з тими дощами, з тою повінню, затопило нас. Кругом хати геть, з тієї сторони город зайняло. Не могли вийти, з тієї сторони вона аж туди от доходила", – каже жінка.

Вода з подвір'я Валентини Василівни сходить – рятувальники працюють біля хати сусіда. Фото: Суспільне Луцьк

Дощова вода тримається й біля приватного будинку жительки Анни. "Не можна ні в сарай пройти, нікуди зовсім, я навіть з тієї сторони в гараж не можу зайти. Де та кутова кімната, то вже в мене почали мокріти геть стіни, посиріли повністю", – розповіла господарка оселі.

Ківерчанка Анна показує воду, яка біля хати поки не сходить. Фото: Суспільне Луцьк

До паводків пристосувалася ківерчанка Євгенія Пацола, котра цього дня відкачувала воду з льоха та затопленого города. Для цього жінка використовує помпу.

Пенсіонерка показала помпу, яка має для екстрених випадків. Фото: Суспільне Луцьк

Найбільше, каже, переймається підтопленою теплицею, адже торік у цей час вже продавала зелень і родина мала прибуток. "Дві тисячі на плівку. Тисячу з чимось на цибулю і я не знаю чи я вирощу тут її, чи ні", – говорить волинянка.

Євгенія Пацола показує підтоплену домашню теплицю. Фото: Суспільне Луцьк

Люди просять нову зливову каналізацію. Чи модернізує її місто

Врятувати кілька затоплених вулиць міста Ківерці від високих вод могла б зливова каналізація, – зазначив місцевий мешканець Олександр Голуб. Зі слів чоловіка, у міськраді йому дали відповідь – "зараз немає коштів".

"На тій вулиці трубу проложили, дальше вони не проложили. Тут мені кинули просто якусь "беушну". Тут вже видно, що машина лежала боком. Бачте, як тут пошкрябано. Вони мали тут скрізь положити, щоб в ту канаву стікала вода, щоб типу каналізація тут була. Люба дитина може втопитися, їм не доходить", – каже чоловік.

Ківерчанин Олександр Голуб показує підтоплену паводком ділянку. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів місцевого жителя Фананія Соколюка, з дощовими й талими водами каналізація на вулиці Свободи справляється, а вже на вулиці Космонавтів відведення води немає.

Одне із затоплених обійсть у Ківерцях. Фото: Суспільне Луцьк

"Тут, на Космонавтів, водостічних труб нема, не можуть положити каналізацію. По Свободи є, а Космонавтів вулиця затоплюється. У всіх так. Як дощі ідуть, вода не має куди сходити. Зробили як-небудь асфальт і все. Тут треба човни брати і все, Комсомольське озеро кругом", – зазначив пенсіонер.

Ківерчанин Фананій Соколюк. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів начальника відділу комунального господарства Ківерцівської міської ради Богдана Сурмика, модернізувати на затоплених вулицях зливову каналізацію поки не планують.

"Все залежить від того, наскільки нам вистачить коштів. Тому, що планів дуже багато. Плануємо в цьому році це десь травень-червень, модернізувати частину ливневої мережі на вулиці Літописна, де забереться значна частина води з міста", – зазначив посадовець.

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