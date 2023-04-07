У Запоріжжі відкрився медичний хаб для переселенців

У Запоріжжі на базі Мелітопольського простору “Саме тут” запрацював медичний хаб для переселенців. Отримати медичну допомогу у центрі можуть внутрішньо переміщені особи з усіх районів Запорізької області.

Пані Тетяна разом із чоловіком прийшла до медичного хабу, аби отримати ліки проти тиску. Подружжя виїхало з Мелітополя торік у квітні. Каже: дізналася, що на базі відкритого простору допомоги приймають лікарі, з соціальних мереж:

Тетяна Мандрич, переселенка з Мелітополя. Фото: Суспільне Запоріжжя

"В нас обох тиск. Ліки нам дають. Я могла і ліки отримати, і звернутися до лікаря. Зараз ми були у невропатолога. Це дуже зручно".

Окрім мелітопольців звернутися до лікарів медичного хабу можуть і переселенці з інших районів Запорізької області, зазначає сімейна лікарка Ольга Колода:

Ольга Колода, сімейна лікарка. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми надаємо такі послуги, як: консультація, видача медичних препаратів, які в нас є в наявності, в яких є потреба у людей. Або ми можемо підбирати аналог. В нас ще є вузькі спеціалісти, які також приїхали з Мелітопольського району: невропатолог, педіатр, дитячий гастроентеролог і дерматолог".

Невропатологиня Ольга Олійник каже, що частіше звертаються пацієнти з хронічними патологіями:

Ольга Олійник, невропатологиня. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми надаємо необхідну допомогу. Звертається і Бердянський район. Ми нікому не відмовляємо. Консультуємо всіх, допомагаємо".

В медичному хабі працюють лікарі з тимчасово окупованих населених пунктів Мелітопольського району. Надалі у планах розширити спектр послуг, каже міський голова Мелітополя Іван Федоров:

Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Сьогодні ми проводимо консультації з медичними закладами, які розташовані на території міста Запоріжжя. Для того, щоб ще більше вузьких спеціалістів консультувало наших мешканців".

Працюватиме медичний хаб раз на тиждень. Про день прийому попереджатимуть в telegram-каналі, зазначив Іван Федоров.

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