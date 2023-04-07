Понад 40 кікімор для українських оборонців сплели учні ліцею у місті Шаргород, що на Вінниччині. Зорганізувала волонтерський гурток у ліцеї вчителька трудового навчання Наталя Сідлецька. Розповідає, першу кікімору зробили на прохання земляка, який нині боронить країну на Сході. Виготовили її з маскувальної сітки.

Фото: Суспільне Вінниця

"Вирізали по силуету людини викройку на сітці, і почали наплітати зі спанбонду, маленькі смужечки по 1 сантиментру, довжиною 25 сантиметрів. До сьогоднішнього моменту вона в нього ще залишається", — каже Наталя Сідлецька.

На основу використовують рибацьку сітку. Гроші на неї надсилають польські волонтери, — каже Наталя Сідлецька.

Фото: Суспільне Вінниця

Восьмикласниця шаргородського ліцею №2 Вікторія вплітає стрічки з агроволокна до маскувального костюму. Каже, сьогодні завершують роботу над черговою кікіморою для українських оборонців. До волонтерства долучається після уроків.

"Ми після уроків можемо в’язати, під час перерв сюди приходимо. Деколи приходжу до вчительки з трудового і в неї вдома в’яжу кікімори. Весело мені тут проводити час, особливо коли компанія добра. Є про що поговорити, й заодно робимо щось корисне", — розповідає Вікторія.

На основу в’яжуть смужки із мішковини та нетканого матеріалу спанбонд.

"Спанбонд – це те саме агроволокно. У нас є різних кольорів. Перші мішки, які ми отримали – це були великі кубинські мішки. Нам приносили люди всі ті мішечки, які знаходили на горищах. Ми їх підфарбовували. Звичайна зеленка, брали розчин зеленки. Так ми робили зелену мішковину", — розповідає Вікторія.

Фото: Суспільне Вінниця

Волонтерство не заважає навчальному процесу, а навпаки – формує громадянську позицію у дітей, — каже директорка ліцею Зінаїда Дубчак. Нині їхній заклад відвідує 422 дитини.

"Для освітнього процесу якогось негативного впливу немає. В такий період це плюс до праці дітей, і до виховання у них та розвиток навичок. Друге — це виховання любові до своєї Батьківщини та бажання підтримати тих, хто захищає нині наше життя, мир та спокій", — розповідає Зінаїда Дубчак.

Фото: Суспільне Вінниця

Маскувальні костюми для оборонців ліцеїсти передають волонтерам ГО “Шаргород оперативний”. Саме вони і везуть їх на фронт.

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