Зеленський призначив трьох начальників МВА в окупованих містах Луганщини

7 квітня президент Володимир Зеленський призначив начальників міських військових адміністрацій Сєвєродонецька, Гірського та Попасної на Луганщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу президента:

Олександр Стрюк обійме посаду начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

Микола Ханатов став начальником Попаснянської міської військової адміністрації.

Олексій Бабченко призначений начальником Гірської міської військової адміністрації.

Всіх троє начальників керували військово-цивільними адміністраціями цих міст до перепризначення.

Що відомо

24 березня Зеленський створив Сєвєродонецьку, Гірську та Попаснянську військові адміністрації Луганської області. Відповідний указ глави держави опублікований на сайті Офісу президента.

Міські військові адміністрації створені замість військово-цивільних адміністрацій, що діяли з лютого 2021 року.

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