У Житомирі підозрюють двох посадовців та підприємця у розтраті майже одного мільйона гривень під час ремонту приміщення навчального закладу Міністерства оборони. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, у Житомирі викрили схему розтрати бюджетних коштів під час ремонту приміщення навчального закладу, що підпорядковується Міністерству оборони України.

"За даними слідства, до розтрати причетні начальник одного з квартирно-експлуатаційних відділів Збройних сил України, начальник служби цього відділу та приватний підприємець, – розповідає Тетяна Гоша. – У листопаді 2022 року керівник КЕВ уклав з підрядником договір про виконання капітального ремонту приміщення навчального закладу. Відповідно до договору мало бути виконано значний обсяг будівельних робіт – понад 100 видів. Того ж дня замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних робіт, які не проводилися. Відповідно до них, ремонт зроблено якісно та у повному обсязі. При цьому офіційні документи були засвідчені підписами начальника служби КЕВ, який фактично перебував у відпустці за кордоном. Через три дні на рахунок приватного підприємця було перераховано з бюджету майже один мільйон гривень".

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Обом посадовцям установи повідомили про підозру у розтраті та пособництві у розтраті чужого майна, а також внесенні неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих офіційних документів за частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.

"Крім цього, керівнику квартирно-експлуатаційного відділу інкримінують умисне неприпинення злочину підлеглого та невиконання військовою службовою особою своїх посадових обов'язків за частиною 4 статті 426 Кримінального кодексу України. Підряднику повідомили про підозру у пособництві в розтраті чужого майна, підробленні та використанні завідомо підроблених документів за частиною 5 статті 27, частиною 5 статті 191, частинами 1, 3, 5 статті 358 Кримінальнго кодексу України".

Фото: Житомирська обласна прокуратура

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Фото: Житомирська обласна прокуратура

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