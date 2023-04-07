На Одещині у заповіднику оселилися 40 оленів та ланей

На Білгородському острові в Дунайському біосферному заповіднику Одещини випустили 20 європейських ланей та 20 благородних оленів щойно оселилися. Про це 7 квітня повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

Тварин у заповідник привезли з заходу України. Після довгої дороги, за словами представників ГО, олені та лами почуваються добре, по прибуттю вони одразу ж вистрибнули з понтона і почали досліджувати острів.

Випуск оленів та ланей у заповіднику на Одещині. Джерело: Rewilding Ukraine

“Вони (олені та лані — прим. ред.) також виїдатимуть надлишок рослинності, що може бути причиною природних пожеж, які є все більшою проблемою, пов’язаною зі зміною клімату. Ми будемо відстежувати тварин і створювати моніторингові зони, щоб визначити їх екологічний вплив природного випасання на ландшафт”, — розповів фахівець з відновлення екосистем Rewilding Ukraine Олег Дьяков.

Оскільки лані та олені чудово плавають, додав він, вони вже почали переселятися на сусідні острови в пошуках їжі, освоївши румунську територію дельти Дунаю. Також в ГО повідомили, що планують й наступні випуски тварин на території заповідника.

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