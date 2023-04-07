Черкаський "Вулкан" став першим на чемпіонаті України з кікбоксингу

Черкаський клуб "Вулкан" став першим серед 112 клубів України на чемпіонаті України з кікбоксингу. Про це повідомили у департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед дітей, юнаків та юніорів відбувався з 30 березня по 2 квітня у Броварах, що на Київщині.

Фото з фесйбук-сторінки Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради

"Понад тисячу часників змагалися за нагороди на двох рингах та чотирьох татамі в різних розділах кікбоксингу. Вулканівці у складі збірної Черкаської області взяли участь в першості країни та завоювали 63 медалі", — йдеться у повідомленні.

За рейтингом здобутих нагород черкаські спортсмени посіли перше місце серед 112 клубів України.

Фото з фесйбук-сторінки Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради

У загальному командному заліку Черкаська область посіла ІІІ місце.

Тренують кікбоксерів Юрій Зубов, Олександр Литвиненко, Василь Патрус, Едуард Пак, Євгеній Ткаченко, Влад Миколаєнко та Євгеній Грицай.

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