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На Волині ДБР розслідує підрив екскаватора на міні і випадок самогубства військового. Як це пов'язано
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На Волині ДБР розслідує підрив екскаватора на міні і випадок самогубства військового. Як це пов'язано

Доповнено
Богдана Шевчук
  

ДБР розслідує підрив на міні екскаватора й випадок самогубства начальника прикордонної застави у селі Пулемець Ковельського району, – розповіла Суспільному речниця теруправління Держбюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель.

Розпочате кримінальне провадження за статтями 115 та 495 Кримінального Кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з позначкою самогубство та недбале ставлення до військової служби.

Що сталося і як пов'язані випадки

Як розповіла речниця ДБР, обидва випадки пов'язані між собою. 6 квітня у селі Пулемець Ковельського району на міні підірвався військовослужбовець прикордонної служби. Чоловік проводив інженерні роботи з укріплення кордону, працюючи на екскаваторі. Внаслідок вибуху він не травмувався.

На місце події, – каже Тетяна Муравель, – приїхав начальник прикордонної застави та інспектор прикордонної служби. "Після огляду території начальник відійшов нібито поговорити телефоном і через деякий час пролунав звук схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік місця події з вогнепальним пораненням в голову", – зазначила речниця.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці ще встановлюються усі обставини, які призвели до підриву техніки на міні і смерті начальника прикордонної застави.

Що розповіли в ДПСУ

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, прикордонника з вогнепальним пораненням в голову виявили інші військовослужбовці. Він помер дорогою до лікарні. "Зараз встановлюються всі обставини, що призвели до смерті прикордонника. Більше інформації, в тому числі про самого прикордонника, наразі надати не можемо", – сказала речниця.

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