В Одеській області призначали нового очільника поліції

Новим очільником Нацполіції в Одеській області став полковник Іван Жук. Його вже представили керівникам місцевих підрозділів. Про це повідомили 7 квітня у пресслужбі поліції Одещини.
Іван Жук буде тимчасово виконувати обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області, зазначили у пресслужбі.
Раніше Іван Жук керував Солом'янським управлінням поліції у Києві (з жовтня 2021) та поліцією міста Кременчук на Полтавщині (2020-2021 роки). До цього працював начальником Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003 році дільничним інспектором міліції у Миколаївському міському управлінні Управління МВС України на Миколаївщині. У 2014 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, зазначили у поліції.
Іван Жук є братом народного депутата VII скликання від "Партії регіонів" Миколи Жука, зазначили у виданні "Кременчуцька газета".
Що заявив новий керівник та що про нього розповів громадський діяч
Під час представлення Жук заявив, що обов'язок кожного поліцейського — забезпечувати правопорядок і миттєво реагувати на всі звернення громадян:
"У цей нелегкий для України час я хочу, щоб всі підрозділи поліції Одещини згрупувалися і зробили максимум для того, щоб кожна людина почувалася у безпеці і відчувала, що поруч завжди є поліція, яка прийде на допомогу".
Громадський діяч з Полтавщини Леонід Харченко розповів Суспільному, що тодішній очільник поліції Кременчука у жовтні 2020 року, напередодні місцевих виборів, не дав зірвати автопробіг "Партії Шарія":
"Партія Шарія у Кременчуці проводила автопробіг під знаменами Анатолія Шарія й ми зібрали активістів, щоб перешкодити їм це робити. Тоді особисто начальник поліції Іван Жук, якого тоді призначили в наше місто на розпорядження поліції, особисто був присутній і робили все, щоб колона Шарія могли тоді провести цей автопробіг. Вони блокували активістів і супроводжували цю колону".
Також Харченко заявив, що Іван Жук не комунікував з громадськістю міста.
Що відомо
Попереднім очільником поліції Одещини був генерал Микола Семенишин. Він керував обласним ГУНП з 26 серпня 2021 року.
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