В Одеській області призначали нового очільника поліції

Новим очільником Нацполіції в Одеській області став полковник Іван Жук. Його вже представили керівникам місцевих підрозділів. Про це повідомили 7 квітня у пресслужбі поліції Одещини.

Іван Жук буде тимчасово виконувати обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області, зазначили у пресслужбі.

Раніше Іван Жук керував Солом'янським управлінням поліції у Києві (з жовтня 2021) та поліцією міста Кременчук на Полтавщині (2020-2021 роки). До цього працював начальником Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003 році дільничним інспектором міліції у Миколаївському міському управлінні Управління МВС України на Миколаївщині. У 2014 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, зазначили у поліції.

Іван Жук є братом народного депутата VII скликання від "Партії регіонів" Миколи Жука, зазначили у виданні "Кременчуцька газета".

Що заявив новий керівник та що про нього розповів громадський діяч

Під час представлення Жук заявив, що обов'язок кожного поліцейського — забезпечувати правопорядок і миттєво реагувати на всі звернення громадян:

"У цей нелегкий для України час я хочу, щоб всі підрозділи поліції Одещини згрупувалися і зробили максимум для того, щоб кожна людина почувалася у безпеці і відчувала, що поруч завжди є поліція, яка прийде на допомогу".

Громадський діяч з Полтавщини Леонід Харченко розповів Суспільному, що тодішній очільник поліції Кременчука у жовтні 2020 року, напередодні місцевих виборів, не дав зірвати автопробіг "Партії Шарія":

"Партія Шарія у Кременчуці проводила автопробіг під знаменами Анатолія Шарія й ми зібрали активістів, щоб перешкодити їм це робити. Тоді особисто начальник поліції Іван Жук, якого тоді призначили в наше місто на розпорядження поліції, особисто був присутній і робили все, щоб колона Шарія могли тоді провести цей автопробіг. Вони блокували активістів і супроводжували цю колону".

Також Харченко заявив, що Іван Жук не комунікував з громадськістю міста.

Полковник Іван Жук під час представлення в Одесі, 7 квітня 2023 року. Фото: ГУНП в Одеській області

Що відомо

Попереднім очільником поліції Одещини був генерал Микола Семенишин. Він керував обласним ГУНП з 26 серпня 2021 року.

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